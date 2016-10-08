Bolu Dağı Tüneli 2 hafta kapanacak

TEM otoyolundaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 2 hafta kapanacak.
10-24 EKİM ARASI KAPANACAK
Konuyla ilgili açıklama Bolu Valiliğinden yapıldı. Açıklamada, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı tünelinin, İstanbulistikametinde, Abant kavşağı ile Kaynaşlı arasının 10 ile 24 ekim tarihleri arasında ulaşıma kapatılacağı belirtildi.
KAYNAŞLI'DAN BAĞLANACAK
Otoyolun trafiğe kapalı olacağı tarihler arasında ulaşım, Abant kavşağı D-100 Karayolu'na yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.
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