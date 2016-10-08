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Bektaş’a 700 bin TL tazminat

Bektaş’a 700 bin TL tazminat
Poyrazköy davasında 5 yıl hapis yattıktan sonra beraat eden binbaşılar ile kendilerine kumpas kuranlar hakkında dava açtı. Dün Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı. Buna göre mahkeme Binbaşı Levent Bektaş'a 700 bin, Binbaşı Eren Günay'a ise 750 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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