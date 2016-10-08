Ankara Garı önünde yaşanan terör saldırısının birinci yılı nedeniyle 10 Ekim'debaşta gar çevresi olmak üzere il genelinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılması yasaklandı. Sadece sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulacak sembolik bir grup tarafından anma etkinliği yapılmasına izin verilecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde yaşanan patlamanın birinci yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla anma etkinliği düzenleneceğine ilişkin bilgilerin sosyal medyadan elde edildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Ankara Barosunun koordinesinde 7 kişilik düzenleme kurulunun 10 Ekim Pazartesi sabahı başlayacak şekilde baro otoparkında toplanılarak Ankara Garı'na kadar yürüyüş düzenlemesine ilişkin talebinin, İl Hukuk İşleri Şube Müdürlüğünün ilgili yazısından anlaşıldığı belirtildi.

İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesindeki il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına yönelik hükümlere atıfta bulunulan açıklamada, bunun yanı sıra Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddeleri kapsamında, başta Ankara Garı önü ve yakın çevresi olmak üzere il genelinde 10 Ekim'de her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, sadece sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulacak sembolik bir grubun anma etkinliği düzenlemesine Ankara Valiliğinin olurlarıyla izin verildiği bilgisi paylaşıldı.