Başbakan Yıldırım'dan deniz sektörüne müjde

Başbakan Binali Yıldırım, Tuzla'da 'TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş' adlı geminin denize indirilmesi törenine katıldı. Başbakan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, "Bir gemi inşaa yüksek mühendisi olarak, bir geminin yapılırken neler yaşandığını çok iyi biliyorum onun için bu tören benim için ayrıca önem taşıyor" dedi.

Tuzla'da 'TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş' adlı geminin denize indirilmesi törenine katılan Başbakan Yıldırım, "Bir gemi inşaa yüksek mühendisi olarak, bir geminin yapılırken neler yaşandığını çok iyi biliyorum onun için bu tören benim için ayrıca önem taşıyor" dedi.

Başbakan Yıldırım törende yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

*Yüzbaşı Güngör Durmuş kahraman bir deniz subayıdır. Şehit yüzbaşımızın babası, annesi, eşi, kızları bizlerle beraberler. Yüzbaşı Güngör Durmuş ve bütün şehitlerimiz 79 milyonun kalbinde yaşamaya devam ediyor. Onlar bu milletin istiklali için canlarını feda eden birer kahramanlardır.

*Gemimizin birçok teknik özellikleri var. Bir lojistik gemisi. 9 bin ton kapasitesi var, 5 bin ton diğer imkanları tamamlayan, 9 bin mil kesintisiz seyahat yapabiliyor. En ağır helikopterlerin iniş kalkış yapabileceği, konteyner yaşıyabilen, küçük cerrahi müdahaleleri yapabilecek çok gelişmiş bir tekneden bahsediyoruz. Bütün bunlar ülkemizin savunma sanayisinde katettiği mesafeyi gösteriyor.

*Türkiye bir istikrar adasıdır. Savunma yeterliliğimizin yanında caydırıcılık kabiliyetimizin de geliştirilmesi barışa katkı sağlayacaktır. Fırat Kalkanı ve Irak'taki faaliyetlerin tek amacı ülkemizi terörden korumaktır. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

*Devletimizin denizcilik sektörüne yaptığı katkıyla denizciğilimizi 14 yılda çok önemli bir noktaya getirmiştir. Türkiye dünya sıralamasında 14. olarak yerini almıştır.

*Tersanelerimizin imar planı için ödemesi gereken 5 milyonu almadık. Ayrıca tersanelerimizin hazineye ödedikleri kira bedellerinde de 10 jkatı düzeyinde indirim sağlanmıştır.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE BÜYÜK MÜJDE!

*Tersanelerimiz 49 yıllığına kiralanmıştı. Bu kira süresinin bitmesi için kalan süreyi sıfırladık ve tekrar 49 yıla çıkardık. Bu tersanelerimizin geleceği daha iyi görmesi ve daha iyi plan yapması ve kredi saygınlıklarının artmasını sağlıyor. Yani 6 milyar liralık kredi hacmine sahip olacaklar.

*Sözlerimin sonunda bu geminin ülke savunmasında hayırlı hizmetler ifaa etmesini diliyorum. Bu geminin yapımında çalışan işçi kardeşlerime, mühendislerimize velhasıl bu eserin meydana gelmesinde emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum.