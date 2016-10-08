İlk gelen bilgilerin bölücü terör örgütü PKK'yı gösterdiğini açıkayan Bakan Bozdağ, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü olayı yakından takip ediyor. Kolluk güçlerimiz şuana kadar çok önemli verilere ulaştı. İlk gelen bilgiler, bulgular bölücü terör örgütü PKK'yı gösteriyor. Ama bu olay bütün yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın bitmesi biraz daha işlemesi gerekiyor. İşlem bittikten sonra bu konu da daha kesin değerlendirme yapma imkanı olacaktır" dedi.

"ANKARA'DA PATLATACAKLARDI"

Ankara'daki vatandaşlarımız büyük bir tehlike atlatığını ifade eden Bozdağ, "Belki Ankara'da patlayacaktı o bombalar, belki de başka yerden, bunu da bilmiyoruz. Ama bu atlatılmış oldu.Ankaralılara, milletimize geçmiş olsun"dedi.