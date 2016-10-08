  1. Can Dündar'ın yeni ihanet merkezi!
  2. Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk kaldırıldı

Bakan Bozdağ'dan açıklaması

'da kendini patlatan 2 terörist hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Bozdağ, "İlk bulgular teröristlerin 'lı olduğu yönünde" dedi.

Bakan Bozdağdan canlı bomba açıklaması

İlk gelen bilgilerin bölücü terör örgütü 'yı gösterdiğini açıkayan Bakan Bozdağ, " Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü olayı yakından takip ediyor. Kolluk güçlerimiz şuana kadar çok önemli verilere ulaştı. İlk gelen bilgiler, bulgular bölücü terör örgütü PKK'yı gösteriyor. Ama bu olay bütün yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın bitmesi biraz daha işlemesi gerekiyor. İşlem bittikten sonra bu konu da daha kesin değerlendirme yapma imkanı olacaktır" dedi.

"ANKARA'DA PATLATACAKLARDI"
Ankara'daki vatandaşlarımız büyük bir tehlike atlatığını ifade eden Bozdağ, "Belki Ankara'da patlayacaktı o bombalar, belki de başka yerden, bunu da bilmiyoruz. Ama bu atlatılmış oldu.Ankaralılara, milletimize geçmiş olsun"dedi.

Etiketler: , , ,
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi 18:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar