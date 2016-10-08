Aşiret liderleri teröre ortak tepki için buluşacak

Van'da yarın bir araya gelecek 16 ilden 181 aşiret lideri, bölgedeki terör olaylarına ve "İngiltere'nin aşiretlere para dağıttığı" iddiasına ortak tepkigösterecek.

Bölge nüfusunun 2 milyonunun üzerinde etkisi bulunan aşiret liderleri, Van'daki bir otelde yapacakları ortak basın açıklamasıyla devletin yanında yer aldıklarını ve terörün karşısında olduklarının mesajını verecek.Son zamanlarda ikinci darbe kalkışmasının aşiretler üzerinden yapılacağı iddiasına da tepki gösterecek aşiretler, bölge halkının terör olaylarının son bulması yönündeki taleplerini de dile getirecek.

Burukan (Bruki) aşiretinin önde gelenlerinden iş adamı Zahir Kandaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin aşiretlere para dağıttığı" iddiasıyla Kürtleri, aşiretlerini zan altında bırakmaya kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

Aşiretlerin hiç bir zaman kendisini satmadığını dile getiren Kandaşoğlu, şöyle konuştu:

"Osmanlı döneminde yaptıkları her şey ortadadır. Birinci Dünya Savaşı'nda da yaptıkları ortadadır. Kürtleri ne zannediyorlar. Aşiretleri ne zannediyorlar. Ben ciddi bir şekilde bunları kınıyorum. Bu tür söylemlerde kim bulunuyorsa, varsa elinde bir delil bunu açıklaması lazım. Bu şekilde bütün Kürtleri, aşiretleri zan altında bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. O kendini satan aşiret kimdir? Hangi aşiret, hangi bölgededir? Açıklasın. Desinler ki 'şu aşiret şu kadar para almış.' Bu çok büyük bir iftiradır ve biz bu iftirayı bu bölgede yaşayan insanlar olarak kabul etmiyoruz. Ciddi bir şekilde reddediyoruz. Bu tür haberleri yapanları da kınıyoruz."

"BİZ HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Kandaşoğlu, bölgede Kürtler üzerinden oynanan bir oyun olduğunu ve bunun sıkıntısını yıllardan beri çektiklerini dile getirdi.

Bölgede vatandaşların darbe girişimine karşı 24 saat ayakta kaldığını ve devletin yanında yer aldığını anlatan Kandaşoğlu, şöyle devam etti:

"Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşiretleri kendini satmışlar' gibi haberler çok yanlıştır. 'Bir aşiret' demiyor ki bütün Güneydoğu ve Doğu Anadolu aşiretlerinden söz ediyor. Bu kelime bütün bölgeyi kapsıyor. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. İhanet edenleri de reddediyorum. Kendini satan ihanet eden insanları da biz insan saymıyoruz. İnsan olarak da kabul etmiyoruz. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Biz devletimizi satıp, başka ülkelere gizli gizli plan yapanlara peşkeş çekmeyiz. Bu tür hain planları Kürt, Türk, Arap hangi ırktan geliyorsa gelsin hepsini de reddediyoruz. Bu ihaneti yapan kişileri kabul etmiyoruz."

"AŞİRETLERİMİZ DEVLETİN SADIK SAVUNUCULARIDIR"

Küresünniler aşiretinin önde geleni ve Küresünniler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Atacan ise aşiretlerin bölgede devletinin yanında yer aldığını ve sadık savunucuları olduğunu ifade etti.

Devletinin yanında yer alan aşiretlerinin 14 yıldan bu yana bütünlük içerisinde hükümeti destekleyen tavırlarının "net" olduğunu anlatan Atacan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda hiç kimse aşiretlerimizin nabzını ölçmeye kalkmasın. Bizler birliktelikle bu tür illegal yapıların en kısa süre içerisinde bertaraf edileceğine inanıyoruz. Çünkü buradaki aşiretler toprak ağalığı gibi aşiret yapısına değildirler. Burada ki aşiretler aile birlikteliğidir. Aşiretlerimiz bu ortaya atılan iddiadan sonra birlikteliklerini yarınki toplantı da ortaya koyacaklardır. Bu sevindirici bir durumdur. Artık bundan sonra aşiretlerimiz 'kral çıplak' demelidir. Aşiretlerin, illegal yapıların ülkemizi bölmeye, parçalamaya yönelik tavırlarına karşı birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmeleri çok manidardır. Şunu açık bir yüreklilikle söyleyebilirim ki doğudaki aşiretlerimiz gerçekten devletin sadık savunucularıdırlar. Küresünniler aşireti olarak da devletimizi ve hükümetimizin yanında yer almaktan onur duyuyoruz."

TOPLANTIYI DESTEKLİYORUZ

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan kanaat önderlerinden Abdulkerim Çevik de aşiret liderlerinin bölgeye huzur gelmesi için toplanmasını olumlu bulduklarını söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır bölgede varolan huzursuzluğun bitmesini istediklerini belirten Çevik, "Bölgemiz kalkınsın, ülkemiz kalkınsın. Biz savaş istemiyoruz, kan istemiyoruz, gözyaşı istemiyoruz. Biz diyoruz ki 'bütün Müslümanlar kardeştir.' Hiçbir Müslüman hiçbir Müslümana zarar vermesin. Zarar verdiği zaman hem dünyada hem de ahirette vebali çoktur." dedi.

Çevik, bir ülkede kaynaşma ve uzlaşma olduğu zaman o ülkenin mutlaka yükseleceğini kaydetti.

Sadece Türkiye'de değil tüm İslam aleminde bazı sorunlar yaşandığına dikkati çeken Çevik, "Biz sımsıkı İslam'a sarılırsak İslam bütün sorunlarımızı çözer. İslam'dan uzak olduğumuz için bu bela musibet başımıza geliyor. Bir türlü iki yakamız bir araya gelmiyor. Hep beraber Kur'an'a sarılalım. Sarıldığımızda hiçbir sorunumuz kalmaz. Bu açıdan aşiret liderlerinin barış amaçlı, kaynaşma amaçlı, bu kanın durdurulması amacıyla yapacakları bu toplantıyı destekliyoruz."