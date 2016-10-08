Ankara'daki terör operasyonları sırasında teslim olmak istemeyen iki terörist canlı bomba kendilerini havaya uçurdu.



KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Ankara Valisi Ercan Topaca teröristlerden birinin Bingöl doğumlu Harun Aslan olduğunu söyledi. Kadın olan ikinci teröristin ise Maide Ataç olduğu belirlendi.

TERÖRİSTİN KİMLİĞİNE ULAŞILDI

Ankara-Haymana yolundaki patlamanın ardından olay yerinde yapılan incelemede, kadın teröriste ait Mahide Ataş adına düzenlenmiş kimlik parçaları bulundu. Emniyet yetkilileri kimliğin sahte olabileceğini belirtti.

Diyarbakır emniyetinden dün verilen bilgiler ve Ankara-Haymana yolunun 30. kilometresindeki özel bir at çiftliğinin arka tarafında tel örgülerle çevrili bir arazideki kulübede şüpheli kişilerin olduğu yönünde bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon için düğmeye sabah saat 06.00'da bastı.

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan tarafından bizzat yönetilen operasyon sırasında özel hareket ve terörle mücadele ekipleri söz konusu arsa etrafında güvenlik önlemi alarak kulübe içindeki teröristlere teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıdan kısa bir süre sonra teröristler önceden hazırladıkları düzeneği ateşleyerek kendilerini patlattı.





200 KİLO AMONYUM NİTRAT

Patlamanın ardından söz konusu kulübe ve civarına güvenlik şeridi çekilerek Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde bulduğu maddeler ve patlamanın şiddetinden dolayı yaklaşık 200 kilogram amonyom nitratın teröristler tarafından infilak ettirildiği değerlendirmesi yapıldı.

İncelemelerde PKK bağlantılı olduğu tespit edilen Bingöl doğumlu Harun Aslan'ın kimliği dışında Mahide Ataş adına düzenlenen ve sahte olduğu tahmin edilen kadın teröriste ait nüfus cüzdanı parçaları bulundu.

Patlamanın şiddetiyle her iki teröriste ait cesetlerin parçalandığı belirtilirken bombalı saldırıda kullanılması amaçlanan ve kulübenin önüne park edilmiş 06 EB 4775 plakalı araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde çok sayıda çelik bilyelere rastlandı.

TÜRK BAYRAĞI ASMIŞLAR

Söz konusu araçta teröristlerin dikkat çekmemek ve kendilerini kamufle etmek amacıyla arka cama astıkları bir Türk Bayrağı da görüldü.

Teröristlerin Ankara'da bombalı araç ve canlı bomba şeklinde eylemlere hazırlandığını belirten emniyet yetkilileri, 10 Ekim 2015'teki Ankara Garı saldırısının birinci yıl dönümü etkinliklerinin muhtemel hedefler arasında olduğunu bildirdi.

Emniyet yetkilileri, ihbarda 3. teröristin de olduğu bilgisi üzerine, eşkali tespit edilen bu şüphelinin yakalanmasına çalışıldığını, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile terör ve istihbarat ekiplerinin başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Olay sonrası konuşan Ankara Valisi Ercan Topaca, operasyonla ilgili ''Bu olay Diyarbakır'dan yapılan bir ihbar üzerine polisin aradığı şahıslar. Dün bu bölgeden bir vatandaşın bir kadın, bir erkek şüpheli şahıs gördüğü ihbarı üzerine bu bölgede yoğunlaşıldı.







Buradaki bir kulübede bazı şahısların olduğu görüldü. Sabah saatlerinde polisler 'teslim ol' çağrısında bulundu. Buna olumlu cevap vermediler. Daha biz müdahale etmeden kendilerini patlattılar. Alanda yapılan incelemede bir şahsın kimliğine ulaştık.

Harun Arslan Bingöl doğumlu. Bir bayan olduğunu da düşünüyoruz ancak onun kimliği henüz tespit edilebilmiş değil. Üçüncü bir kişiden de söz ediliyor. Onu tespit etmeye çalışıyoruz. 200 kilo civarında amonyum nitrat ve plastik patlayıcılar olduğunu tahmin ediyoruz.



Amaçları neresiydi o konuda çok kesin bir şey söylemek mümkün değil. Kendi kendilerini patlattılar. Bir eylem önlenmiş oldu. Otomobilde bu saldırıda kullanacaklardı muhtemelen. Otomobilde son bir iki gün içerisinde satın alınmış.



İlginç olan bu araca Türk bayrağı asmışlar. Kendilerini kamufle etmek için Türk bayrağı asmak suretiyle bu hazırlıkları yaptıklarını düşünüyoruz. Henüz örgüt bağlantısı net değil ama elde ettiğimiz bilgiler Harun'un PKK bağlantılı olma ihtimali yüksek. Olayın yapılma ve planlanma şekli olarak PKK'yı işaret ediyor " ifadelerini kullandı.