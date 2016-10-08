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ABD: Savaş suçu işlendi

ABD: Savaş suçu işlendi
ABD Dışişleri Bakanı , Suriye'de sivillerin ve hastanelerin bombalanması nedeniyle Beşar Esad rejimi ve Rusya hakkında savaş suçları soruşturması açılması gerektiğini söyledi. Kerry, "Rusya ve Suriye rejimi neden hastanelere, çocuklara ve kadınlara saldırdığını bütün dünyaya anlatmak zorundadır" dedi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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