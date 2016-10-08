8 saatte paket

PKK, geçtiğimiz gün İstanbul Yenibosna'da bulunan 75. Yıl Polis Merkezi ve Bahçelievler Askerlik Şubesi'ni hedef aldı! Düzenlediği bombalı saldırı sonucunda 10 vatandaşımızyaralandı. Güvenlik güçleri patlamanın ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Hainlerin bombayı taşıdıkları motosikletin sahibi gözaltına alındı. Sorgusunda motorunu bir arkadaşına ödünç verdiğini anlattı. Buna göre kalleş saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı hain Serdar Gün'ünkardeşleri Felek ve Erkem ile Kandil'ekaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yürütülen titiz çalışmayla SerdarGün ve yanındaki ikikardeşi, saldırıdansekiz saat sonraAnkara-Aksaray yoluüzerinde yakalandı. Kendilerine aile süsü veren saldırganların üzerlerinde taşıdıkları kimliklerin de sahte olduğu anlaşıldı. Sedat Gün'ün Kandil'de bomba eğitimi aldıktan sonra eylemi gerçekleştirmek için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Hainler, sağlık kontrollerinin ardından sorguları alınmak üzere İstanbul'a yollandı. Bu arada saldırıyı PKK'yı korumakiçin yerine terör örgütünün alt kolu olanTAK üstlendi.
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