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8 saatte paket

8 saatte paket
PKK, geçtiğimiz gün İstanbul 'da bulunan 75. Yıl Polis Merkezi ve Bahçelievler Askerlik Şubesi'ni hedef aldı! Düzenlediği lı saldırı sonucunda 10 vatandaşımız yaralandı. Güvenlik güçleri patlamanın ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Hainlerin bombayı taşıdıkları motosikletin sahibi gözaltına alındı. Sorgusunda motorunu bir arkadaşına ödünç verdiğini anlattı. Buna göre kalleş saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı hain Serdar Gün'ün kardeşleri Felek ve Erkem ile Kandil'e kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yürütülen titiz çalışmayla Serdar Gün ve yanındaki iki kardeşi, saldırıdan sekiz saat sonra Ankara-Aksaray yolu üzerinde yakalandı. Kendilerine aile süsü veren saldırganların üzerlerinde taşıdıkları kimliklerin de sahte olduğu anlaşıldı. Sedat Gün'ün Kandil'de bomba eğitimi aldıktan sonra eylemi gerçekleştirmek için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Hainler, sağlık kontrollerinin ardından sorguları alınmak üzere İstanbul'a yollandı. Bu arada saldırıyı PKK'yı korumak için yerine terör örgütünün alt kolu olan TAK üstlendi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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