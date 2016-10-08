8 ayda 69 kilo verdi

Denizli'de özel bir bankada çalışan 46 yaşındaki Yusuf Kenan Kandemir, hayalini kurduğu fit vücuda sonunda kavuştu. 8 ayda 69 kilo vererek 150'den 81 kiloya indi. "Ne yaptımsakilolardan kurtulamadım. Tam 150kiloydum" diyen Kandemir, çareyi mide küçültme ameliyatında bulduğunu söyledi. Şu anda 81 kilo olduğunu belirten Kandemir, şöyle konuştu: "Karaciğer yağlanması ve şeker vardı. Hepsinden kurtuldum. Şimdi düzenli spor da yapıyorum."
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