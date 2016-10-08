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8 ayda 69 kilo verdi

8 ayda 69 kilo verdi
Denizli'de özel bir bankada çalışan 46 yaşındaki , hayalini kurduğu fit vücuda sonunda kavuştu. 8 ayda 69 kilo vererek 150'den 81 kiloya indi. "Ne yaptımsa kilolardan kurtulamadım. Tam 150 kiloydum" diyen Kandemir, çareyi mide küçültme ameliyatında bulduğunu söyledi. Şu anda 81 kilo olduğunu belirten Kandemir, şöyle konuştu: "Karaciğer yağlanması ve şeker vardı. Hepsinden kurtuldum. Şimdi düzenli spor da yapıyorum."

Sebahattin ALP
Etiketler:
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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