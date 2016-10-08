290 günlük umut

Yaklaşık 1 senedir kayıp çocuklarına hasret kalan aileler, umudunu kaybetmedi. Tokat'ta yaşayan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları 8 yaşındakiBayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları 5yaşındaki Dursun Kağan, 29 Aralık 2015 tarihinde ortadan kayboldu. Aradan geçen 290 güne rağmen bir sonuca ulaşılamadı. Çocuklardan gelecek bir haberi bekleyen aileler, dün Tokat Valisi Cevdet Can'ı makamında ziyaret etti. Arama çalışmalarının tekrar başlatılmasını istedi.
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