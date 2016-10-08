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290 günlük umut

Tokat’ta 290 gündür kayıp olan çocuklarından haber bekleyen aileler, Kelkit Çayı’nda tekrar arama yapılmasını istedi

290 günlük umut
Yaklaşık 1 senedir ına hasret kalan aileler, umudunu kaybetmedi. Tokat'ta yaşayan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları 8 yaşındaki Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları 5 yaşındaki Dursun Kağan, 29 Aralık 2015 tarihinde ortadan kayboldu. Aradan geçen 290 güne rağmen bir sonuca ulaşılamadı. Çocuklardan gelecek bir haberi bekleyen aileler, dün Tokat Valisi Cevdet Can'ı makamında ziyaret etti. Arama çalışmalarının tekrar başlatılmasını istedi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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