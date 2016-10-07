Motosiklete yüklenen bombayla düzenlenen saldırıda 10 vatandaş yaralanmıştı.

Saldırı sonrasında İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan özel ekip bombacı teröristin İstanbul dışına çıktığını tespit etti.

PKK'lı bombacı ve yanındaki kişilerin bulunduğu otomobil Aksaray ilinde, İstanbul'dan gelen özel ekip tarafından durduruldu. TEM ekipleri araçta bulunan bombacı ve diğer 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bombacının üzerinde çıkan kimliğin sahte olduğu belirlendi. Polis ekipleri otomobilde yaptığı aramalarda 'Glock' marka bir tabanca ele geçirdi.