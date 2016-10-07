Yenibosna'da terör saldırısı düzenleyen PKK'lı yakalandı

İstanbul Yenibosna'daki terör saldırısını düzenlediği iddiasıyla aranan PKK'lı teröristin sahte kimlikle kaçmaya çalışırken Aksaray ilinde yakalandığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi ve Askerlik Şubesi yakınında meydana gelen ve 10 kişinin yaralandığı patlamanın faili olduğu tespit edilen PKK'lı teröristin, terör örgütünün Suriye veya Irak'taki kamplarına gitmek üzere sivil bir araçla kentten ayrıldığını belirledi.

Buna ilişkin, 81 ilin emniyet müdürlüklerine ve MİT'e bilgi verildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta, terör saldırısının faili olduğu iddiasıyla aranan kişi, sahte kimlikle yakalandı. Şahsın beraberindeki 2 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ekrem G, Felek G. ve Serdar G, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

SALDIRIYLA İLGİLİ 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi ve Askerlik Şubesi yakınında meydana gelen patlamayla ilgisi olduğu iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükselirken, bu sayının artabileceği belirtildi.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.