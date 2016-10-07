Yasin Börü katliamı FETÖ ve PKK tezgâhı

PKK ve FETÖ'nün en kanlı işbirliğini Diyarbakır'da 2 yıl önce '6-8 Ekim provokasyonunda' sergilediği ortaya çıktı. Kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesi ile başlayan ve bölgede 53 kişinin öldüğü olaylarda ihanet şebekesi FETÖ'nün de parmağının olduğu belirlendi. Yasin Börü ve arkadaşlarının sığındığı evin sahibi kadın ve vatandaşların ısrarla polisi aramasına rağmen olay yerine ekipleri sevk etmeyen 155 Polis hattından sorumlu Emniyet Müdürü Nihat Urgancı FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanırken, yardımcısı ihraç edildi. Yine o dönem Muhabere Şube Müdürlüğü'nde görevli personelin 15 Temmuz'dan sonra yarısı ihraç edilirken, diğer yarısı açığa alındı.

VAHŞETİN İKİNCİ YILI

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014'te Diyarbakır'da 13, bölgede çıkan olaylarda ise 40 kişi hayatını kaybetti. Olayların başladığı 6 Ekim 2014'te Diyarbakır Bağlar'da kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü ve 3 arkadaşı sığındıkları bir evde vahşice katledildiler. Olay günü Yasin Börü ve arkadaşlarının önünü kesen PKK ve HDP'lilerin olduğu grup "Bunlar DEAŞ'lı öldürün bunları" diye bağırdı. Yasin Börü ve arkadaşları kaçarak bir binaya sığındılar. Binanın 2'nci katındaki kadın ev sahibi, onları dairesinde saklamaya çalıştı. Ancak binanın üst katından perde yardımıyla alt daireye inen PKK yandaşları, Börü ve arkadaşları Riyat Güneş (28), Ahmet Dakak (19) ve Hasan Gökoğuz'a (25) ateş açıp, bıçakladı. Sonra onları balkondan atıp, yaktılar ve arabayla üzerlerinden geçtiler.



O gece ölümden kıl payı kurtulan Yasin Börü'nün arkadaşı Yusuf Er olay gecesini anlatırken, "Binanın önünde büyük bir kalabalık vardı. Arkadaşlarımı daireden aşağı atmışlar. Dışarıdan yanık et kokusu geliyordu. Babamı arayıp durumu anlattım. Babam polisi aramış. Ancak telefonu açan amir 'Orası bizim yetkili olduğumuz bölge değil' diye cevap vermiş" demişti.

İHRAÇ EDİLDİ

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürüldüğü evin sahibi kadın L.O. da, olaylardan sonra savcıya verdiği ifadesinde "155 polis hattını aramama rağmen, polisler olaya müdahale etmedi" demişti. Yine Van, Batman ve Siirt'te de polisin göstericilere müdahale etmediği daha sonra yapılan incelemeler sonucu tespit edildi. Diyarbakır'da ve bölgede yaşanan katliamların ardında FETÖ'nün parmağının olduğu ortaya çıktı. Bölgeyi yangın yerine çeviren terör örgütü yandaşlarına müdahale etmeyen polis ve müdürler 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında ya tutuklandı ya da ihraç edildi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Diyarbakır'da Yasin Börü ile birlikte 12 kişinin öldüğü olaylar sırasında 155'ten sorumlu 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü Nihat Urgancı ile yardımcısı 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü İ.Ç. görev yapıyordu. FETÖ'den tutuklu Emniyet Müdürü Recep Güven döneminde ve onun ekibinde yer alan Urgancı hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yakalama kararı çıkarıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen Urgancı, polislerin kovalamacası sonucu Konya'da yakalandı. Urgancı'nın daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'nda bilişim ve yazılım programı uzmanı olarak görev yaptığı, daha sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görev aldığı öğrenildi. O dönem Diyarbakır'da görevli Emniyet Müdürü İ.Ç. de darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında emniyetten ihraç edildi. 6-8 Ekim gösterileri sırasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Muhabere Şube Müdürlüğü'nde görevli personelin 15 Temmuz'dan sonra yarısının ihraç edildiği, diğer yarısının ise açığa alındığı ifade edildi.



6-8 EKİM: HDP'NİN KANLI FAŞİST YÜZÜ

Eylül 2014'te, DEAŞ'ın Suriye'deki Aynel Arap (Kobani) bölgesine saldırısını bahane eden HDP, yandaşlarını "sokağa" eyleme çağırdı. Sokaklarda terör estiren PKK ve HDP yandaşları ise 6-8 Ekim'de adeta katliam gerçekleştirdi. DEAŞ'çı diye sakallı vatandaşlar hedef alındı, 13'ü Diyarbakır'da 53 kişi öldü, 682 kişi yaralandı. Olaylarla ilgili açılan davalar ise hâlâ sürüyor.



SABAH