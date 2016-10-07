Vatandaş kayyum atanan belediyelerden memnun!

İçişleri Bakanlığınca, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği DBP'li bazı belediyelere görevlendirilen vali yardımcıları ve kaymakamlar, yıllardır adeta hizmete susayan bölge halkını hizmetle buluşturmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'yeyardım ve destek verdiği gerekçesiyle, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan 28 belediye başkanının yerine (Batman, Hakkari, Adana'nın Pozantı ilçesi, Ağrı'nın Diyadin ilçesi, Batman'ın Gercüş ve Beşiri ilçesi ile Beşiri'nin İkiköprü beldesi, Diyarbakır'ın Sur, Silvan ve Hani ilçeleri, Erzurum'un Aşkale ve Hınıs ilçeleri, Iğdır'ın Tuzluca ilçesi, Mardin'in Dargeçit, Derik, Nusaybin ve Mazıdağı ilçeleri, Muş'un Bulanık ilçesi, Siirt'in Eruh ilçesi, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçeleri, Van'ın Edremit, İpekyolu, Erciş ve Özalp ilçeleri, Iğdır'ın merkez Hoşhaber beldesi) 11 Eylül'de İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname gereği görevlendirme yapıldı.

Bu kapsamda, DBP'li bazı belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığınca KHK gereği yeni görevlendirmeler yapılmasıyla bölge halkı, yıllardır özlemle beklediği belediye hizmetlerine kavuşmaya başladı. Belediye kaynaklarının etkin kullanılması, kaynakların halka hizmet olarak yansıtılması için yürütülen çalışmalar meyvelerini verirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki vatandaşlar hayata geçirilen çalışmalardan memnuniyet duyuyor.

Bir yandan DBP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlüklerin tespiti için incelemeler sürerken, diğer yandan hizmetler tüm hızıyla devam ediyor.

Siirt'te ikamet eden Başar Ekinci, belediyelerde yeni dönemin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bir vatandaş olarak bu kararı oldukça isabetli bulduğunu ifade eden Ekinci, "Millete ait olan paralar, devletin hizmet yapılsın diye belediyelere gönderdiği paraların maalesef PKK'ya finansal kaynak sağladığı apaçık ortadaydı. Bu atamaları oldukça isabetli buluyorum. Bundan sonra belediyelere gönderilen paraların millete hizmet olarak harcanacağından hiçbir şüphemiz yoktur." dedi.

Hakkari Belediyesine görevlendirilen Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, "Hakkari Belediyesinin artık terör belediyeciliğinden, hizmet belediyeciliğine geçmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hakkari halkının özlemini çektiği hizmetleri vermek için büyük gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.

Batman Belediyesine görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, "15 Kasım itibarıyla Batman'ın bütün yolları asfaltlanmış olacak. Çalışmalarla Batman'da belediyeciliğin önünü açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, ilde faaliyet yürüten 15 amatör spor kulübüne 75 bin lira destek verdi.

Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Amatör Liginde mücadele eden 15 spor kulübü yöneticilerini belediyedeki makamında ağırlayarak, gençlere yönelik her türlü faaliyetin destekleneceğini belirtti.

Van'ın Erciş ilçesinde de belediye ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Görevlendirme yapılan Ağrı'nın Diyadin Belediyesinde de asfaltlama ve kaldırım çalışması başlatıldı.

Erzurum'un Hınıs, Ağrı'nın Diyadin, Iğdır'ın Tuzluca ve Hoşhaber belediyelerinde vatandaşlara yönelik hizmetler hızlandı.

Ağrı'nın Diyadin Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Mekan Çeviren'in başkanlığında, belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilçe genelinde asfalt, kilitli parke taşı döşemesi, kaldırım yenileme ve kaldırım boyama çalışması sürüyor.

Iğdır Tuzluca Belediyesine görevlendirilen Tuzluca Kaymakamı İbrahim Civelek ve Hoşhaber Belde Belediyesine görevlendirilen Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, çalışmalara başladı.

Civelek, ilçenin en acil ihtiyacının bin tonluk su deposu yapımı, 15 kilometre asfalt, 2 çöp kamyonu, 300 çöp konteyneri ve bir tam donanımlı itfaiye aracı olduğunu, bunların temini için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Suruç Belediyesine görevlendirilen Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz'ün talimatıyla ilçe genelinde temizlik seferberliği başlatıldı.

İlçe genelinde sokak, cadde, park ve bahçeler ile okullarda temizlik çalışmaları yapıldı, eski çöp konteynerleri yenileri ile değiştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de Suruç'taki seferberlik çalışmalarına personel ve araç desteği ile katkı sunmaya devam ediyor.

Van'ın Özalp Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Serdar Karal, görevi devraldıklarında belediyenin yaklaşık 10 milyon lira borcunun bulunduğunu ifade etti.

Ekonomik sorunu çözmek için çalışma başlattıklarını vurgulayan Karal, Türkiye Belediyeler Birliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hizmetlerde kullanmak üzere araç taleplerinin olduğunu dile getirdi.

Hamile ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için kış öncesi hazırlık yaptıklarını anlatan Karal, "Bu durumda olan kişileri kışın yolların kapanmasına karşı tedbir amaçlı ilçe merkezinde misafir etmeyi planlıyoruz. Çünkü yolların kapanması durumunda bu kişiler gerekli sağlık kuruluşlarına ulaşamayabilir." diye konuştu.