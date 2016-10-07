  1. Kuralı bozdu
  2. Zengin hukuku!

Uyur Sezer

Gurbetçi , lara inandı. 4 milyon liralık evini, 2.5 milyon liraya sattı. Parayı kaptırınca gözü açıldı

Uyur Sezer
İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'nde oturan Sezer Wasner, ların kurbanı oldu. Aralarında Prof. Canan Karatay'ın da bulunduğu çok sayıda ünlüyü ağlarına düşüren dolandırıcılar, şimdide yeni bir yönteme başvurdu. Kurbanlarını "" ile kandırmaya başladı. Tele-dolandırıcılar son olarak 58 yaşındaki gurbetçi 'i gözlerine kestirdi. İddiaya göre geçtiğimiz ay telefonla arayan kişiler Wasner'e kendilerini polis olarak tanıttı. Wasner'e "FETÖ'cüler evini satmaya çalışıyor, bizimle operasyona başlayacaksınız" diyen dolandırıcılar, "Yurt dışına gidersen havalimanında yakalanıp hapse atılırsın" diyerek tehdit etti. Bu yüzden Wasner, istekleri yerine getirdi. Telefonla kendisine defalarca ulaşan kişilerin talimatlarıyla Wasner, evini değerinin çok altında sattı.

42 YILLIK BİRİKİMİ GİTTİ
Wasner, 4 milyon liralık evini 2,5 milyon liraya sattı. O parayı 800 bin dolara çevirdi. Parayı, çanta içinde Kız Kulesi karşısında buluştuğu kişilere teslim etti. Kendilerini sivil polis olarak tanıtan bu kişiler, "Bir hafta sonra seni arayacağız, kimseye bir şey söyleme" diyerek Wasner'in yanından ayrıldı. Bir ay sonra uyanan kadın, polise gitti.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar