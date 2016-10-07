Uyur Sezer

İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'nde oturan Sezer Wasner, dolandırıcıların kurbanı oldu. Aralarında Prof. CananKaratay'ın da bulunduğu çok sayıda ünlüyü ağlarına düşüren dolandırıcılar, şimdide yeni bir yönteme başvurdu. Kurbanlarını "FETÖ" ile kandırmaya başladı. Tele-dolandırıcılar son olarak 58 yaşındaki gurbetçi Sezer Wasner'i gözlerine kestirdi. İddiaya göre geçtiğimiz ay telefonla arayan kişiler Wasner'e kendilerini polis olarak tanıttı. Wasner'e "FETÖ'cüler evini satmaya çalışıyor, bizimle operasyona başlayacaksınız" diyen dolandırıcılar, "Yurt dışına gidersen havalimanında yakalanıp hapse atılırsın" diyerek tehdit etti. Bu yüzden Wasner, istekleri yerine getirdi. Telefonla kendisine defalarca ulaşan kişilerin talimatlarıyla Wasner, evini değerinin çok altında sattı.
42 YILLIK BİRİKİMİ GİTTİ
Wasner, 4 milyon liralık evini 2,5 milyonliraya sattı. O parayı 800 bin dolara çevirdi.Parayı, çanta içinde Kız Kulesi karşısındabuluştuğu kişilere teslim etti. Kendilerini sivilpolis olarak tanıtan bu kişiler, "Bir hafta sonraseni arayacağız, kimseye bir şey söyleme"diyerek Wasner'in yanından ayrıldı. Bir aysonra uyanan kadın, polise gitti.
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