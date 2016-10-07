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Turacı bıçaklandı

Fenerbahçe’de de forma giyen , kız kardeşinin eski eşi tarafından bıçaklandı. Futbolcunun, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Turacı bıçaklandı
Bir dönem A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından olan ancak daha sonra kariyerinde düşüş yaşayan , Belçika'ya transfer oldu. Turacı, geçtiğimiz salı günü Liege kentinde aile içi kavgadan sonra bıçaklandı. Çocuk velayeti tartışmaları nedeniyle, Önder Turacı'nın kız kardeşi, eski eşinin evine gitti. Ancak o anda evinde olmayan Ali adlı kişi, Turacı'nın kız kardeşini St-Nicolas sokağındaki bir kafeye davet etti. İkili burada şiddetli bir tartışma yaşadıktan sonra kadın, arabasına binip gitmek üzere mekandan çıktı. Ancak tartışma bu sırada sokakta devam etti. Bunun üzerine kadın, ağabeyi Önder Turacı ve kuzenini çağırdı. Onlar da kısa sürede olay yerine ulaştı. Tartışma daha da büyüdükten sonra Önder Turacı araya girip Ali'yi ittirdi ve kavga çıktı. Eski eniştesini yere düşüren Turacı, kız kardeşine dönüp durumunun iyi olup olmadığını kontrol etmek istedi. Bu sırada Ali ise cebindeki bıçağı çıkarıp yerden kalktı. Ardından da bıçağı, Önder Turacı'nın gövdesine ve kalçasına birçok kez sapladı. Saldırgan gözaltına alınırken, futbolcunun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
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