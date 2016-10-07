Turacı bıçaklandı

Bir dönem A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından olan ancak daha sonra kariyerinde düşüş yaşayan Önder Turacı, Belçika'ya transfer oldu. Turacı, geçtiğimiz salı günü Liege kentinde aileiçi kavgadan sonrabıçaklandı. Çocuk velayeti tartışmaları nedeniyle, Önder Turacı'nın kız kardeşi, eski eşinin evinegitti. Ancak o anda evinde olmayan Ali adlı kişi,Turacı'nın kız kardeşiniSt-Nicolas sokağındakibir kafeye davet etti. İkili burada şiddetli bir tartışma yaşadıktan sonra kadın, arabasına binip gitmek üzere mekandan çıktı. Ancak tartışma bu sırada sokakta devam etti. Bunun üzerine kadın,ağabeyi Önder Turacı vekuzenini çağırdı. Onlar da kısa sürede olay yerine ulaştı. Tartışma daha da büyüdükten sonra ÖnderTuracı araya girip Ali'yiittirdi ve kavga çıktı. Eski eniştesini yere düşüren Turacı, kız kardeşinedönüp durumunun iyiolup olmadığını kontroletmek istedi. Bu sırada Ali ise cebindekibıçağı çıkarıp yerdenkalktı. Ardından da bıçağı, Önder Turacı'nın gövdesine ve kalçasına birçok kez sapladı. Saldırgangözaltına alınırken,futbolcunun hayatitehlikesinin olmadığıbelirtildi.
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