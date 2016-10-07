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'dan Fırat Kalkan'ı açıklaması

: 9 muhalif şehit, 32'si yaralı. 119 meskun mahal muhaliflerin kontrolüne geçmiştir.

TSKdan çok önemli Fırat Kalkanı açıklaması

Suriye'de yürütülen Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

- 9 muhalif şehit oldu, 32'si yaralandı.

- Koalisyonun hava harekatında 3 DAEŞ'li etkisiz hale getirildi.

- 49 DAEŞ hedefi 278 atış yapılarak imha edildi. Muhalifler 119 meskun mahalde kontrolü ele geçirdi.

Bayraktar ve Gözcü'lerle izleme faaliyetleri sürmektedir.
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  • 07 Ekim 2016, Cuma 08:29
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