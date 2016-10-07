TSK Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklama şöyle;
- 9 muhalif şehit oldu, 32'si yaralandı.
- Koalisyonun hava harekatında 3 DAEŞ'li etkisiz hale getirildi.
- 49 DAEŞ hedefi 278 atış yapılarak imha edildi. Muhalifler 119 meskun mahalde kontrolü ele geçirdi.
Bayraktar ve Gözcü'lerle izleme faaliyetleri sürmektedir.
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