TSK Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

- 9 muhalif şehit oldu, 32'si yaralandı.

- Koalisyonun hava harekatında 3 DAEŞ'li etkisiz hale getirildi.

- 49 DAEŞ hedefi 278 atış yapılarak imha edildi. Muhalifler 119 meskun mahalde kontrolü ele geçirdi.

Bayraktar ve Gözcü'lerle izleme faaliyetleri sürmektedir.