Sıla 1 milyona hasret

HER GÜN 4 KAT BÜYÜYOR
"Sıla'nın gözündeki tümörlerin 4'ü kötünün kötüsü, 2'si kötünün iyisiymiş. Her gün 4 katı büyüyen kitle var gözünde. Yavrumun hastalığı nüksetmezse ameliyat olup sağlığına kavuşacak. Ancak özel hastanede tedavi ettirebilecek maddi gücüm yok. Bu yüzden hastaneden ayrılmak zorunda kaldık. 'Zengin hastalığı' dediler. 'Hastane yüzde 30 indirimli haliyle 1 yıl kalırsanız en az 350 bin lira tutar' dediler ve bu hastalığın tedavisinin 1 yıl da 5 yıl da sürebileceğini söylediler." Sıla'nın durumunda olan bir çocuğa işadamlarının yardım ettiğini ve Almanya'da tedavi ettirdiğini öğrendiklerini söyleyen Fatma Öztaş, "Tedavi için yaklaşık 1 milyon lira harcandığını öğrendik. 'Hiç umut yok' denilen çocuğumuz iyileşip sağlığına kavuşmuş. Ne olur benim yavruma da biri yardımcı olsun. Sıla'mı kurtarsın" diye konuştu. Hastaneye kan vermeye giden Semra Sarıyıldız adlı hayırseverin evinde kalan Sıla iç acıtan şu sözleri söyledi:
'İÇ MİMAR OLACAĞIM'
"En büyük hayalim iyileşip, iç mimar olmak ve anneme ahşap ev yapmak. Kendimize ait evimiz olsun istiyorum. Ben çok yoruldum artık. Yengem babam yüzünden bizimle konuşmuyor. Bir de Murat Boz, Hadise ve Sibel Can'ı görmek ve Sibel Can'la 'Ben kendim düştüm kalkabilirim' şarkısını birlikte söylemek istiyorum."
3 KERE CANINA KIYMAYA KALKTI
Gözündekİ tümörler her gün büyüyen Sıla, yaşadığı her şeyin farkında. Kızının, 'Anne ben öleceğim' diyerek 3 kez canına kıymaya kalktığını söyleyen Fatma Öztaş, "Bana sürekli 'Anne dayanamıyorum artık' diyor. İçim parçalanıyor, elimden bir şey gelmiyor" şeklinde konuştu. Günlerini resim yaparak geçiren Sıla da, "Çilek yemem yasak olduğu için onu çiziyorum. İç mimar olup anneme de ahşap ev yapacağım. İyileşince okuluma devam edeceğim" dedi.
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