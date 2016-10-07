Şehidi 3 aylık bebeği uğurladı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Karakuzu Jandarma Karakolu'nun yol kontrol noktasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Erdi Demirer (26), memleketi Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Burcu Demirer, tabuta sarılarak gözyaşları dökerken, 3 aylık oğlu Çağan bebek de babasının naaşının yanına getirildi. Bu sırada baygınlık geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Törene katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Erdi kardeşimiz inşallah Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Ali efendimizin, Kerbela şehitlerinin, Çanakkale şehitlerinin, Kurtuluş Savaşı şehitlerinin yanına gidecektir. Makamı yüce olsun. Allah onun şehadetini kabul etsin. Milletimizin ve ailesinin başı sağ olsun. Allah hainlere fırsat vermesin. Dirliğimizi ve birliğimizi bozdurmasın." dedi. Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demirer, ilçeye bağlı Ağızlı Mahallesi'nde toprağa verildi.



Mustafa KIRLAK