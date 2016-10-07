  1. Darıca büyük maratona hazır
  2. Kusursuz operasyon

Şehidi 3 aylık bebeği uğurladı

Şehidi 3 aylık bebeği uğurladı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Karakuzu Jandarma Karakolu'nun yol kontrol noktasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Erdi Demirer (26), memleketi Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Burcu Demirer, tabuta sarılarak gözyaşları dökerken, 3 aylık oğlu Çağan bebek de babasının naaşının yanına getirildi. Bu sırada baygınlık geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Törene katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Erdi kardeşimiz inşallah Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Ali efendimizin, Kerbela şehitlerinin, Çanakkale şehitlerinin, Kurtuluş Savaşı şehitlerinin yanına gidecektir. Makamı yüce olsun. Allah onun şehadetini kabul etsin. Milletimizin ve ailesinin başı sağ olsun. Allah hainlere fırsat vermesin. Dirliğimizi ve birliğimizi bozdurmasın." dedi. Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demirer, ilçeye bağlı Ağızlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Mustafa KIRLAK
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar