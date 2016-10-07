  1. FETÖ işadamlarını kurye olarak kullanmış

'' ve 'nin ilişkileri adım adım düzeliyor''

 Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, 'un Türk partnerleri ile Türk Akımı projesinde aktif olarak işbirliği yaptığını ve yakın zamanda yeni haberlerin olacağını bildirdi.

Rusyadan kritik Türkiye açıklaması!

Meşkov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, " ve Enerji Bakanlığı, Türk partnerleri ile aktif olarak işbirliği yapıyor. Yakın zamanda bu konuda yeni haberler almayı ümit ediyorum" ifadesini kullandı.

Daha önce Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya'nın Türk Akımı projesine ilişkin hükümetler arası anlaşmasını İstanbul'da düzenlenecek Dünya Enerji Kongresi'nde imzalamayı planladığını ifade etti.

Rusya- Stratejik Planlama Grubu'nun toplantısının yakın zamanda düzenleneceğini ve bunun için siyasi engel olmadığını belirten Meşkov, "Şu anda kesin bir tarih yok. Fakat Rusya ve Türkiye'nin ilişkileri adım adım düzeliyor. Gerekli etkinlikler düzenleniyor ve bu etkinliklerin çerçevesinde yakın zamanda bu grubun çalışmalarının düzenlenmesi bekleniyor. Burada hiçbir siyasi engel yok. Rusya, Türkiye ile gayet yüksek düzeyde temaslara sahip." dedi.
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  • 07 Ekim 2016, Cuma 11:46
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