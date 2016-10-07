ATV'de izlenme rekorları kıran "Kim Milyoner Olmak İster" adlı bilgi yarışmasında ilginç anlar yaşandı. ODTÜ ekonomi mezunu Naci Hacıbaşıoğlu, Selçuk Yöntem'in sunduğu yarışmaya katıldı. Yarışmacı, iktisat mezunu olmasına rağmen temel düzeyde bir ekonomi sorusuna takıldı! 60 bin lira değerindeki "Ekonomide piyasaya verilen isimler arasında hangi isimde bir piyasa yoktur" sorusu karşısında oldukça zorlandı. 30 bin liralık para ödülünü alarak yarışmadan çekilme kararı aldı. ODTÜ'lü yarışmacının kendi alanından gelen ekonomi sorusuna yanıt verememesi herkesi şaşırttı. Hacıbaşıoğlu, "Yarışmaya devam etseydim 'tavşan' cevabını verirdim" ifadesini kullandı. Ancak sorunun yanıtı 'kaplumbağa'ydı. Basit bir ekonomi sorusuna yanıt veremeyen Hacıbaşıoğlu, sanal alemde alay konusu olmaktan kurtulamadı. Vatandaşlar "ODTÜ'lü cahil" ve "Piyasalar şokta" yorumlarını yaptı.