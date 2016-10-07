Piyasalar şokta!

ATV'de izlenme rekorları kıran "Kim Milyoner Olmak İster" adlı bilgi yarışmasında ilginç anlar yaşandı. ODTÜ ekonomi mezunu Naci Hacıbaşıoğlu, Selçuk Yöntem'in sunduğu yarışmaya katıldı. Yarışmacı, iktisat mezunu olmasına rağmen temeldüzeyde bir ekonomi sorusuna takıldı! 60 bin lira değerindeki "Ekonomide piyasaya verilenisimler arasında hangi isimde birpiyasa yoktur" sorusu karşısında oldukça zorlandı. 30 bin liralık paraödülünü alarak yarışmadan çekilmekararı aldı. ODTÜ'lü yarışmacının kendi alanından gelen ekonomi sorusuna yanıt verememesi herkesi şaşırttı. Hacıbaşıoğlu, "Yarışmayadevam etseydim 'tavşan' cevabını verirdim" ifadesini kullandı. Ancak sorunun yanıtı 'kaplumbağa'ydı. Basit bir ekonomi sorusuna yanıt veremeyen Hacıbaşıoğlu, sanal alemde alay konusu olmaktan kurtulamadı. Vatandaşlar "ODTÜ'lü cahil" ve "Piyasalarşokta" yorumlarını yaptı.
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