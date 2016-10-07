Para için katledildi

Konya'da arkadaşlarıyla kent meydanında yürürken önünü kesip, para isteyen kişilere direnen 25 yaşındaki genç, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Mücahit Yavuz önceki akşam arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktı. Yavuz vearkadaşlarının önünü kesen bir grup "yolagideceğiz para verin" dedi. Gencin bu isteğigeri çevirmesi üzerine iki grup arasındakavga çıktı. Çıkan arbede sırasında Yavuz, kalbinden bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan kalan genç hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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