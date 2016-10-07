Para için katledildi

Konya'da arkadaşlarıyla kent meydanında yürürken önünü kesip, para isteyen kişilere direnen 25 yaşındaki genç, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Mücahit Yavuz önceki akşam arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktı. Yavuz ve arkadaşlarının önünü kesen bir grup "yola gideceğiz para verin" dedi. Gencin bu isteği geri çevirmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan arbede sırasında Yavuz, kalbinden bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan kalan genç hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



Halit TURAN