Ölümcül oyun

İki kardeşin oyunu faciayla sonlandı. Açık olan pencereden düşen küçük çocuk hayatını kaybetti. Yürek burkan olay dün Kocaeli'de meydana geldi. Ahmet ve Nurcan Kılıçaslan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 9 yaşındaki Berkay Kılıçaslan, 5'inci kattaki evlerinin pencere kenarında oyun oynamaya başladı. Bu sırada korkunç bir olayyaşındı. Dengesini kaybeden küçük çocuk, apartman boşluğuna düştü. Beton zemine çakılan Kılıçaslan, ağır yaralandı. Durumu fark eden ailesi sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneyekaldırılan talihsiz çocuk yapılan tümmüdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan aile ise yıkıldı.
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