  1. Para için katledildi
  2. Acı kader!

Ölümcül oyun

9 yaşındaki Berkay, kardeşiyle oyun oynarken pencereden düştü. 5’inci kattan yere çakılan küçük feci şekilde öldü

Ölümcül oyun
İki kardeşin oyunu faciayla sonlandı. Açık olan pencereden düşen küçük hayatını kaybetti. Yürek burkan olay dün Kocaeli'de meydana geldi. Ahmet ve Nurcan Kılıçaslan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 9 yaşındaki Berkay Kılıçaslan, 5'inci kattaki evlerinin pencere kenarında oyun oynamaya başladı. Bu sırada korkunç bir olay yaşındı. Dengesini kaybeden küçük çocuk, apartman boşluğuna düştü. Beton zemine çakılan Kılıçaslan, ağır yaralandı. Durumu fark eden ailesi sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan aile ise yıkıldı.
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