Kolombiya'da hükümet ile FARC arasında 52 yıllık iç savaşa son veren barış anlaşması, 4 yıl süren müzakerelerin ardından Küba'nın başkenti Havana'da geçtiğimiz hafta imzalanmıştı. Fakat anlaşma, Pazar günü yapılan referandumla reddedilmişti. Ancak Santos, ateşkesin ekim ayının sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu. Santos, 2010 yılında yapılan seçimle Devlet Başkanı görevine getirilmişti.
Nobel Barış Ödülü Santos'a verildi
Nobel Barış Ödülü, Kolombiya’da FARC’la (Kolombiya Devrimci Silah Güçleri) anlaşma imzalayan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’a verildi.
Kolombiya'da hükümet ile FARC arasında 52 yıllık iç savaşa son veren barış anlaşması, 4 yıl süren müzakerelerin ardından Küba'nın başkenti Havana'da geçtiğimiz hafta imzalanmıştı. Fakat anlaşma, Pazar günü yapılan referandumla reddedilmişti. Ancak Santos, ateşkesin ekim ayının sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu. Santos, 2010 yılında yapılan seçimle Devlet Başkanı görevine getirilmişti.
Etiketler: Juan Manuel Santos , Nobel Barış Ödülü
- FETÖ’den çözülmeye karşı para transferi
- FETÖ Orta Asya için de tehdit
- Yenibosna'da terör saldırısı düzenleyen PKK'lı yakalandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.