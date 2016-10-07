Nerdesin Paşam

Malatyalı Mustafa Tokmak'ın "Paşa" adlı köpeği, 25 Eylül'de parkta çalındı. İddialara göre, güvenlik kameralarından hırsızı tespit eden Tokmak, soluğu karakolda aldı. Ancak polis ekipleri konuya ilgisiz kaldı. Çaresiz kalan Tokmak, sokak sokak dolaşarak köpeğini aramaya başladı. Mustafa Tokmak, "Ne olur Paşa'yı geri getir" diyerek hırsıza mesaj yolladı.