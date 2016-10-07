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'le vuracaklardı!

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında örgüt mensuplarının, "kırmızı" ve "turuncu" olarak belirledikleri hedeflerin savaş uçaklarınca "nokta atışı" ile vurulması için Lazer İşaretleme Mesafe Ölçme Sistemi'ni () kullanmayı planladıkları ortaya çıktı.

LİMÖSle vuracaklardı!

Darbeciler 15 Temmuz gecesi öncelikli vurulacak hedefleri "kırmızı", ikinci öncelikli yerleri ise "turuncu" olarak isimlendirdi.

Buna göre, Polis Özel Hareket Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) "kırmızı", ele geçirme sırasında başarısız olma durumunda ise Meclis, TÜRKSAT, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Çankaya Köşkü ile stratejik kamu kurumları da "turuncu" olarak işaretlendi.

HATASIZ VURACAKLARDI
Planın ikinci aşamasında ise darbeci general , Diyarbakır'dan Ankara'ya geldiği sırada yanındaki binbaşı Fatih Şahin'e aldırdığı ile söz konusu yerlerde işaretleme yaptıracak, FETÖ'cü pilotlar da bu noktaları hatasız vuracaktı.

ÖMER HALİSDEMİR TERZİ'Yİ VURUNCA PLAN BOZULDU
Terzi'nin Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek istediği sırada şehit Astsubay tarafından vurulmasıyla darbecilerin bu planı bozuldu. Darbegirişiminin yaşandığı gece Ankara semalarında uçan ve şehre bomba yağdıran FETÖ'cü pilotların hedef belirleme noktasında zorlandıkları telsiz konuşmalarına yansıdı.

BORDO-BERELİLER AKSAKALLI'YA ULAŞTI
Karargaha giden ve darbeden haberdar olmayan timdeki bordo berelilerin, komutanları aracılığıyla Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'ya ulaşıp Terzi ve Fatih Şahin'in darbecilerin safında yer aldıklarını öğrenmeleriyle gelişmelerin seyri değişti. Bu askerler, karargahtaki darbecileri tutuklamaya başladı. LİMÖS'ü kullanmaya yetkili astsubayın da darbecilere karşı mücadele vermesi, planı tamamen işlevsiz kıldı.

LİMÖS'Ü ALDIRMIŞ
Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit ettiği tespit edilen binbaşı Fatih Şahin'in, 5 Eylül'de Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede, "Semih Terzi ile Diyarbakır'dan Ankara'ya geldikleri sırada LİMÖS'ü bizzat kendisinin aldığı" yönündeki sözleri kayıtlara geçmişti. Şahin, ifadesinde şu bilgileri paylaşmıştı:

"Hazırlıklarımızı yapmaya devam ettik. Ben Suriye alanında görev icra edeceğimizi düşünerek kendime bağlı 12. tabur askerlerinin aldıkları malzemeleri tek tek bu nedenle kontrol ettim. Hatta lazer işaretleme mesafe ölçme, uzun menzilli hava yer telsizi, emiksef telsizi alınmamıştı, onu da aldırdım. Uzun menzilli termal kamera sistemi Gözcü 2'yi aldırdım. Bütün silah ve teçhizatı aldırdım. Semih Terzi kişisel eşyaların alınmaması konusunda talimat verdiği için bu hususu da taburumdaki askerlere ilettim. 16. tabur komutanlığı da bizim gibi hazırlık yaptı. Diyarbakır'a gelirken 12. taburun mühimmatı eksikti. Bu nedenle de mühimmatımızı Diyarbakır'dan alacaktım. Mühimmat takviyesi yapılması konusunda talimat verdim. Bu şekilde hazırlıklarımızı saat 22.40 gibi tamamladık. İki ayrı otobüs ve bir kamyonetle Diyarbakır Havalimanı'na intikal ettik."

LİMÖS-ENGEREK
Kırsal alanların yanı sıra meskun mahallerde de "özel birlikler" tarafından kullanılan LİMÖS, savaş uçaklarının hedefleri sıfır hatayla vurmasını sağlıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen bu sistemi uygulayan araca "Engerek" adı veriliyor. Yerden işaretleme imkanı sağlayan sistemle mağara içerisindeki hedefler akıllı mühimmatlar aracılığıyla vurulabiliyor.
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  • 07 Ekim 2016, Cuma 13:01
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ulan şerefsiz bu alet edavatları PKK ya kullansanıza. Sana maaş veren bu halka kullanıyosun. Fetö ve köpekleri hepinizin Allah belasını versin.

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cevapla 07.10.2016 13:33
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