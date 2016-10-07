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Kusursuz

Alman , ’de kaçırıldıktan sonra bebeğini dünyaya getirdi. Almanya, Türkiye’den yardım istedi... da, mükemmel bir la Fındeisen ve bebeğini kurtardı.

Kusursuz operasyon
Türk istihbaratının büyük başarısı. Alman gazeteci Janina Flita Irene Fındeisen, 26 Eylül 2015 tarihinde eşi ve 3 arkadaşı ile birlikte Türkiye'ye geldi. Bir süre İstanbul'da kaldıktan sonra Hatay'a gitti, oradan da yaşanan iç savaş ortamını görmek için tanıdığı bir tarafından güvenlik vaadiyle 'ye geçti. Hamile olan Fındeisen, Suriye'de Şam'ın Fethi Ordusu'na bağlı bir grup tarafından kaçırıldı. Janina Suriye'de alıkonulduğunda 6 aylık hamileydi. Fındeisen alıkonulduğu 2015'in Aralık ayında bir çocuk sahibi oldu. Fındeisen ilk açıklamasında Suriye mafyası tarafından alıkonulduğunu bu süre içinde kendisini gözleri kapalı olarak 9 farklı noktaya götürüldüğünü belirtti. Kendisi için fidye pazarlığı yapanların Alman hükümetinden 5 milyon Euro istediğini ve kendisini bu şartla serbest bırakabileceklerini söylediklerini öne sürdü. Alman hükümetinin mafyanın istediği fidyeyi göndermediğini belirtti. Almanya, Türkiye'den yardım istedi. Türk istihbarat birimleri Suriye'de Alman yi kurtarmak için çalışmalara başladı. Alman gazetecinin izini süren Türk istihbarat birimleri Alman gazetecinin rehin tutulduğu yeri tespit etti. Buraya baskın düzenleyen gazeteciyi kurtardı. Alman gazeteci çocuğu ile birlikte 14 ay sonra Suriye'den Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Alman Büyükelçiliği kadın ve 9 aylık bebeğinin Almanya'ya dönüşü için gerekli işlemleri yaparak ülkelerine gönderdi. Alman Büyükelçiliği kadın ve çocuğunun kurtarılması için yardımlarından dolayı Türk hükümetine teşekkür etti.


Janina Flita Irene Fındeisen



Erkam ÇOBAN
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