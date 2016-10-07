Kusursuz operasyon

Türk istihbaratının büyük başarısı. Alman gazeteciJanina Flita Irene Fındeisen, 26 Eylül 2015 tarihinde eşi ve 3 arkadaşı ile birlikte Türkiye'ye geldi. Bir süre İstanbul'da kaldıktan sonra Hatay'a gitti, oradan da yaşanan iç savaş ortamını görmek için tanıdığı bir Alman kadın tarafından güvenlik vaadiyle Suriye'ye geçti. Hamile olan Fındeisen, Suriye'de Şam'ın FethiOrdusu'na bağlı bir grup tarafındankaçırıldı. Janina Fındeisen Suriye'de alıkonulduğunda 6 aylık hamileydi. Fındeisen alıkonulduğu 2015'in Aralık ayında bir çocuk sahibi oldu. Fındeisen ilk açıklamasında Suriye mafyası tarafından alıkonulduğunu bu süre içinde kendisini gözleri kapalı olarak 9 farklı noktaya götürüldüğünü belirtti. Kendisi için fidye pazarlığı yapanların Alman hükümetinden 5 milyon Euro istediğini ve kendisini bu şartla serbest bırakabileceklerini söylediklerini öne sürdü. Almanhükümetinin mafyanın istediğifidyeyi göndermediğini belirtti. Almanya, Türkiye'den yardım istedi. Türk istihbarat birimleri Suriye'de Alman gazeteciyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Alman gazetecinin izini süren Türk istihbarat birimleri Alman gazetecinin rehin tutulduğu yeri tespit etti. Buraya baskın düzenleyen Türk istihbaratı gazeteciyi kurtardı. Alman gazeteci çocuğuile birlikte 14 ay sonra Suriye'denTürkiye'ye getirildi. Ankara'daki Alman Büyükelçiliği kadın ve 9 aylık bebeğinin Almanya'ya dönüşü için gerekli işlemleri yaparak ülkelerine gönderdi. Alman Büyükelçiliği kadın ve çocuğunun kurtarılması için yardımlarından dolayı Türk hükümetine teşekkür etti.
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