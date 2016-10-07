Kuralı bozdu

Genç oyuncu Arda Kural, imaj değişikliği için harekete geçti. İlk ünlü olduğu dönemde Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliği ve uzun saçlarıyla tanınan Kural, yaşadığı zor günleri atlatırken yeni bir imajıyla kendini gösterdi. Yaz boyunca spor yapan ünlü oyuncu, kilo verdikten sonra bir saç ekimi merkezinde operasyon geçirdi. Geçtiğimiz günlerde saç ektirirken görüntülenen Kural, ilk olarak 1999'da "Eyvah Kızım Büyüdü" dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçen Kural, ikinci çıkışını 2003'te "Lise Defteri" dizisindeki Ediz rolüyle yaptı. 2012'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Kural, şimdi yeniden setlere döndü.