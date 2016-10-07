Kötü tablo!

İstanbul Avcılar'da taciz skandalı yaşandı. Gümüşpala Mahallesi'ndeki kendisine ait atölyede 8-12 yaşlarındakiçocuklara resim yapmasını öğreten T.Ö, tam bir sapık çıktı. Bir anne, kursa giden kızının hareketlerindeki değişikliği fark edince araştırma yaptı. Kızı ile konuşunca şok gerçeği öğrendi. Atölyede yatan boşanandıoğı eşi ve ve 2 çocuğundan ayrı yaşayan öğretmen T.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.
PSİKOLOGLAR DEVREDE
Kursiyer çocuklardan bir bölümü, psikolog ve avukat gözetiminde dinlendi. Mağdur çocuklar T.Ö.'nün kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu, öptüğünü, uygunsuz kadınve erkek fotoğrafları gösterdiğini, verdiği kahveye sarı renkli toz attığını gördüklerini anlattı. Aileler de çocuklarının eve yorgun ve uykulu geldiklerini söyledi. 1'i erkek 4 çocuğutaciz ettiği belirlenen T.Ö. tutuklandı.Polis, sarı tozu ise incelemeye aldı.
BAKANLIK AYAKTA Diyarbakır'ın Lice ilçesinde fen öğretmeni F.Ö., iddiaya göre 13 yaşındaki altı kız öğrenciyi taciz etti. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 72 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sanık hakkındaki adli kontrol uygulaması da son duruşmada kaldırıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sanık öğretmenin tutuklanması için mahkemeye başvurdu.
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