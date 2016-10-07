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Köpeğin ısırdığı u yiyen de si

Başkale ilçesinde köpeğin ısırdığı yaralı u kesip yiyen aynı den 12 kişi siyle tedavi altına alındı

Köpeğin ısırdığı koyunu yiyen ailede kuduz şüphesi

'ın Başkale ilçesinde aynı den 12 kişi siyle gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yurttepe Mahallesi'nde yaklaşık bir hafta önce köpeğin ısırdığı yaralı u kesip yiyen Acu ailesinin çocuklarında halsizlik belirtileri görülmesine rağmen hastaneye gitmedi. Aynı köpeğin ikinci koyunu ısırmasından şüphelenen ve olabileceğini göz önünde bulunduran aile fertleri, yaralı koyunu veteriner hekime götürdü. Veterinerin incelemesinin ardından köpeğin kuduz olduğunun tespit edilmesi sonucunda Acu ailesinden 12 kişi Başkale Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Burada yapılan muayene ve testlerin ardından 12 kişinin kuduz şüphesiyle, aşılarının yapılarak tedavi altına alındığı belirtildi.
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  • 07 Ekim 2016, Cuma 23:02
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