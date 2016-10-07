Köpeğin ısırdığı koyunu yiyen ailede kuduz şüphesi

Van'ın Başkale ilçesinde aynı aileden 12 kişi kuduz şüphesiyle gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yurttepe Mahallesi'nde yaklaşık bir hafta önce köpeğin ısırdığı yaralı koyunu kesip yiyen Acu ailesinin çocuklarında halsizlik belirtileri görülmesine rağmen hastaneye gitmedi. Aynı köpeğin ikinci koyunu ısırmasından şüphelenen ve kuduz olabileceğini göz önünde bulunduran aile fertleri, yaralı koyunu veteriner hekime götürdü. Veterinerin incelemesinin ardından köpeğin kuduz olduğunun tespit edilmesi sonucunda Acu ailesinden 12 kişi Başkale Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Burada yapılan muayene ve testlerin ardından 12 kişinin kuduz şüphesiyle, aşılarının yapılarak tedavi altına alındığı belirtildi.



