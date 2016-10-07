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Kod adı ülke

Teröristbaşı Gülen adamlarını 'ya yerleştirmek için soruları ele geçirdi. ları ledi. Hava Kuvvetleri 'Hollanda', Jandarma ise 'Japonya' ile gizlenmişti...

Kod adı ülke
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) askeri okullarda nasıl yuvalandıkları ortaya çıktı. Bursa'daki operasyon kanlı örgütün, öğrencileri askeri okullara yerleştirme kodlarını saptadı. Buna göre örgüt 'abi'leri askeri okullara giriş ı sorularını çaldı. Sınav öncesi öğrencilere dağıttı. Hainlerin sınav sorularını kendi aralarında ledikleri saptandı. FETÖ'cülerin, subaylık imtihanlarında 'su', Hava Kuvvetleri Komutanlığı sınavında 'Hollanda', Jandarma Genel Komutanlığı sınavında 'Japonya', Deniz Kuvvetleri Komutanlığı imtihanında 'Danimarka', Kara Kuvvetleri sınavlarında ise 'Kanada' şifrelerini kullandığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine ekipler düğmeye bastı. Söz konusu sınavları organize eden ve soruları çalan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GENERALLER ÖĞRENCİ OLMUŞ!
Erzurum'daki operasyonda ise aralarında FETÖ'cü hainlerin "Erzurum il sorumlusu" olan bir öğretmen ile 9 kişi yakalandı. Zanlılar ifadelerinde bugüne kadar hiç ortaya çıkmamış bilgileri verdi. 'nın içinde FETÖ'ye mensup "general" rütbesindeki subaylar dahil, diğer tüm subay ve astsubayların rütbelerinin, örgüt yöneticileri için hiçbir öneminin bulunmadığını anlattı. Örgütün, TSK'daki üyelerinin 'öğrenci', bu kişileri yöneten öğretmenlerin ise 'müdür' olarak nitelendirildiği öğrenildi.
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