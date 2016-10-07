Kod adı ülke

FetullahçıTerör Örgütü/ParalelDevlet Yapılanması'nın(FETÖ/PDY) askeri okullarda nasılyuvalandıkları ortaya çıktı. Bursa'daki operasyonkanlı örgütün, öğrencileri askeri okullara yerleştirmekodlarını saptadı. Buna göre örgüt 'abi'leri askeriokullara giriş sınavı sorularını çaldı. Sınav öncesiöğrencilere dağıttı. Hainlerin sınav sorularını kendiaralarında şifreledikleri saptandı. FETÖ'cülerin,subaylık imtihanlarında 'su', Hava KuvvetleriKomutanlığı sınavında 'Hollanda', JandarmaGenel Komutanlığı sınavında 'Japonya', DenizKuvvetleri Komutanlığı imtihanında 'Danimarka',Kara Kuvvetleri sınavlarında ise 'Kanada'şifrelerini kullandığı öğrenildi. Bu gelişme üzerineekipler düğmeye bastı. Söz konusu sınavları organizeeden ve soruları çalan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
GENERALLER ÖĞRENCİ OLMUŞ!
Erzurum'daki operasyonda ise aralarında FETÖ'cühainlerin "Erzurum il sorumlusu" olan bir öğretmenile 9 kişi yakalandı. Zanlılar ifadelerinde bugüne kadarhiç ortaya çıkmamış bilgileri verdi. TSK'nın içindeFETÖ'ye mensup "general" rütbesindeki subaylardahil, diğer tüm subay ve astsubayların rütbelerinin,örgüt yöneticileri için hiçbir öneminin bulunmadığınıanlattı. Örgütün, TSK'daki üyelerinin 'öğrenci', bukişileri yöneten öğretmenlerin ise 'müdür' olaraknitelendirildiği öğrenildi.
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