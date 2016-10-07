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İyi bir kalp aranıyor

İyi bir kalp aranıyor
Şırnaklı Abdurrahman ve Evin Yürük'ün 3 çocuğundan birisi olan Rojbin Yürük, sürekli uyuduğu ve kendini yorgun hissettiği için doktora götürüldü. Yapılan tetkiklerin ardından kalbinin ve karaciğerinin iflas ettiği tespit edildi. Yürük, tedavi edilmek üzere hava ambulansı ile Ankara'ya getirildi. 7 gün yoğun bakımda kalan Rojbin, eski sağlığına kavuşması için yaklaşık 2 yıldır Ankara'da tedavi edildi. Ancak doktorlar, Rojbin'in hayata bağlanması için yeni bir kalbe ihtiyacı olduğunu tespit etti.
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