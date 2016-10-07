İşte bombacı

KOŞARAK UZAKLAŞTI
Kalleş saldırının ardından güvenlik kameraları da hemen incelendi. Bu sırada ekipler görüntülerde şüpheli bir zanlıyı tespit etti. Kamera kayıtlarına göre patlamadan önce üzerinde siyah mont, kot pantolon ve siyah motosiklet kaskı takan bir kişi koşarak olay yerinden hızla kaçtı. Bunun üzerine şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Olay yerine giden İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yenibosna'daki terör saldırısıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şahin, "Bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 vatandaşımız yaralandı" dedi. Yaralılar arasında durumu ağır olan kişinin bulunmadığını belirtti.
KRİTİK BİR NOKTADA...
Şahin, motosikletle gelen bir kişinin kaçtığı ve iki kişinin de uzaklaştığı yönündeki iddialara ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Bunların tamamı araştırılıyor. Motosikleti birisi getirip bırakıyor. Bununla ilgili etraftaki kamera görüntülerinin tamamı toplanıyor. Bunlar detaylı incelenecek. Şu anda tahkikat aşamasında olduğu için bundan fazla bir şey söylememiz mümkün değil. Polislerimizden yaralımız yok." Hain saldırının ardından Aksaray iline kaçan PKK'lı terörist, burada yanındaki 2 kişiyle birlikte TEM ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis, olayla ilgili İstanbul'da da 3 kişiyi gözaltına aldı.
4 YIL ÖNCE DE HEDEFTEYDİ
Dün saat 15:55'i gösterdiğinde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın en hareketli noktalarından olan Yenibosna, bomba sesiyle yankılandı. 75. Yıl Polis Merkezi Amirliği'nin yanında patlama meydana geldi. Söz konusu merkez 4 yıl önce de kalleş bir saldırı daha yaşamıştı. Polis aracının merkeze girişi sırasında ses bombası atıp ateş açan biri kadın 2 terörist yakalanmıştı.
* Üzerinde siyah mont ve kask bulunan kalleş, saldırının ardından Aksaray'a kaçtı. Dün gece kıskıvrak yakalandı.
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