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İşte

Kansızlar dün İstanbul’u hedef aldı. ’daki ’nin yanına bırakılan yüklü motosiklet, patladı. 10 vatandaş yaralandı. Aksaray’a kaçan ’lı terörist, polis tarafından dün gece yakalandı

İşte bombacı
Terör örgütü , yine sahneye çıktı. İstanbul'un en kalabalık semtlerinden olan sesleriyle yankılandı. Hainler bu kez 75. Yıl Polis Merkezi Amirliği ile çevresini hedef aldı. Polis merkezinin yanına bırakılan bomba yüklü motosiklet büyük bir gürültüyle patladı. Kalleş da 10 vatandaşımız yaralandı. Şiddetli patlama sesi büyük panik yarattı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi. Ayrıca geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel Harekat ekipleri bölgede kuş uçurtmadı.

KOŞARAK UZAKLAŞTI
Kalleş saldırının ardından güvenlik kameraları da hemen incelendi. Bu sırada ekipler görüntülerde şüpheli bir zanlıyı tespit etti. Kamera kayıtlarına göre patlamadan önce üzerinde siyah mont, kot pantolon ve siyah motosiklet kaskı takan bir kişi koşarak olay yerinden hızla kaçtı. Bunun üzerine şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Olay yerine giden İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yenibosna'daki terör saldırısıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şahin, "Bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 vatandaşımız yaralandı" dedi. Yaralılar arasında durumu ağır olan kişinin bulunmadığını belirtti.

KRİTİK BİR NOKTADA...
Şahin, motosikletle gelen bir kişinin kaçtığı ve iki kişinin de uzaklaştığı yönündeki iddialara ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Bunların tamamı araştırılıyor. Motosikleti birisi getirip bırakıyor. Bununla ilgili etraftaki kamera görüntülerinin tamamı toplanıyor. Bunlar detaylı incelenecek. Şu anda tahkikat aşamasında olduğu için bundan fazla bir şey söylememiz mümkün değil. Polislerimizden yaralımız yok." Hain saldırının ardından Aksaray iline kaçan PKK'lı terörist, burada yanındaki 2 kişiyle birlikte TEM ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis, olayla ilgili İstanbul'da da 3 kişiyi gözaltına aldı.

4 YIL ÖNCE DE HEDEFTEYDİ
Dün saat 15:55'i gösterdiğinde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın en hareketli noktalarından olan Yenibosna, bomba sesiyle yankılandı. Amirliği'nin yanında patlama meydana geldi. Söz konusu merkez 4 yıl önce de kalleş bir saldırı daha yaşamıştı. Polis aracının merkeze girişi sırasında ses bombası atıp ateş açan biri kadın 2 terörist yakalanmıştı.


* Üzerinde siyah mont ve kask bulunan kalleş, saldırının ardından Aksaray'a kaçtı. Dün gece kıskıvrak yakalandı.
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