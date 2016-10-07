İncirlik'te Alman uçaklarına uçuş yasağı

İncirlik'te konuşlu 6 adet Alman Tornado keşif uçağı, bir parçada tespit edilen hata sebebiyle 'insan ve malzemeleri riske atmamak için' bir süre uçamayacak.İncirlik'te konuşlu Alman Tornado keşif uçaklarının arıza nedeniyle uçuşları durduruldu.Alman basınına yansıyan haberlere göre, DAEŞ'e karşı mücadelede uluslararası koalisyona destek amacıyla İncirlik Üssü'nde bulunan 6 adet Tornado keşif uçağı, bir parçada tespit edilen hata nedeniyle bir süre uçmayacak.Çarşamba günü Almanya 'da üretici firma tarafından uçaklarda kullanılan bir parçada hata tespit edildiği öğrenildi. Uçakların Perşembe günü bu nedenle havalanmadığı kaydedildi. Alman Ordusundan yapılan açıklamada ayrıntı verilmeden "insan ve malzemeleri riske atmamak için" uçakların hata giderilene kadar uçmayacağı bildirildi.

ASST A3 tipi Tornado uçaklarda sene başında da başka bir sorun ortaya çıkmıştı. Program güncellenmesi nedeniyle kokpit aydınlatması pilotların gözünü kamaştırdığı için keşif uçuşları bir süre geceleri yapılamamıştı.

Almanya'nın İncirlik Üssü'nde ocak ayından bu yana 250 kadar askeri ile 6 adet Tornado tipi keşif uçağının yanı sıra bir de tanker uçağı bulunuyor. Alman askerlerinin görev süresini belirleyen tezkere yıl sonunda sona eriyor. Tezkerenin uzatılması bekleniyor.