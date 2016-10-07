Herkes okusun

İzmir'in Karşıyaka İlçesi Alaybey Semti'nde oturan Nurgül Özalp (61), evinin yakınındaki esnafa kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için 'Kitabım elimde' adını verdiği projeyi uygulamaya koydu. Proje kapsamında, 23 esnafa bilgilendirme mektubu dağıtan Özalp, işyerlerinin önünde kitap okumaları halinde, 14 Ekim'de kurayla belirlenecek 2 esnafa emekliaylığından toplam 150 TLpara ödülü verecek. Esnaflar, şimdiden yarışa girdi.
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