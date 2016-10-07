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Herkes okusun

Herkes okusun
İzmir'in Karşıyaka İlçesi Alaybey Semti'nde oturan Nurgül Özalp (61), evinin yakınındaki esnafa kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için 'Kitabım elimde' adını verdiği projeyi uygulamaya koydu. Proje kapsamında, 23 esnafa bilgilendirme mektubu dağıtan Özalp, işyerlerinin önünde kitap okumaları halinde, 14 Ekim'de kurayla belirlenecek 2 esnafa emekli aylığından toplam 150 TL para ödülü verecek. Esnaflar, şimdiden yarışa girdi.
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