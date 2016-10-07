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HayAT mücadelesi

Başkent Ankara’da yarışa çıkan ‘Beybaran’ adlı safkan, jokeyi Ömer Kaya ile birlikte yere yığıldı. Atın altında kalarak beyin kanaması geçiren sporcu, yoğun bakıma alındı...

HayAT mücadelesi
Yarışseverlerin kalbi, dün Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda attı. At tutkunları yarış esnasında hop oturup hop kalktı. Ancak bir süre sonra tribünlerdeki heyecan yerini korkuya bıraktı. Jokey Ömer Kaya, öğleden sonra düzenlenen ikinci koşuda "Beybaran" isimli safkanla yarışa çıktı. Yarışmanın sonlarına doğru "Beybaran", jokeyi Ömer Kaya ile birlikte feci şekilde yere yığıldı. Atın altında kalan Kaya, acı içinde kıvrandı. Tecrübeli jokey, bilinci kapalı bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaya'nın beyin kanaması geçirdiği ve kaburga kemiklerinin kırıldığı saptandı. Yoğun bakıma alınan başarılı jokeyin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Ömer Kaya, yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken, korkunç kaza spor dünyasını sarstı. Kaya'nın akrabası Ali Kaya, sosyal paylaşım sitesi twitter'dan "Lütfen dua edin" mesajını paylaştı.
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