HayAT mücadelesi

Yarışseverlerinkalbi, dün Ankara 75. YılHipodromu'nda attı. Attutkunları yarış esnasında hopoturup hop kalktı. Ancak bir süresonra tribünlerdeki heyecan yerinikorkuya bıraktı. Jokey ÖmerKaya, öğleden sonra düzenlenenikinci koşuda "Beybaran" isimlisafkanla yarışa çıktı.Yarışmanın sonlarına doğru"Beybaran", jokeyi ÖmerKaya ile birlikte feci şekildeyere yığıldı. Atın altında kalanKaya, acı içinde kıvrandı.Tecrübeli jokey, bilinci kapalı birşekilde ambulansla hastaneyekaldırıldı. Kaya'nın beyinkanaması geçirdiği ve kaburgakemiklerinin kırıldığı saptandı.Yoğun bakıma alınan başarılıjokeyin sağlık durumununciddiyetini koruduğuaçıklandı. Ömer Kaya, yoğunbakımda hayat mücadelesiverirken, korkunç kaza spordünyasını sarstı. Kaya'nın akrabasıAli Kaya, sosyal paylaşım sitesitwitter'dan "Lütfen dua edin"mesajını paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.