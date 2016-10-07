Gram altın 123 liranın üzerinde!

Dün altının ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle günü yüzde 1,4 düşüşle 122,6 liradan tamamlayan gram altın, bugün 123,5 liraya kadar yükseldi. Altının gram fiyatı saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 yükselişle 123,2 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 202, Cumhuriyet altını 822 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise hafta başından bu yana etkili olan düşüş trendinin ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.254 dolar seviyesinden işlem görüyor.