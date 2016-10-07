'Gözaltında kayboldu' denilen DBP'li ortaya çıktı

Şırnak'ta 27 Mayıs'tan beri kendisinden haberalınamayan ve PKK'lıların kazdıkları hendek ve barikatların temizlenmesi için başlatılan operasyonlar sırasında kaybolan DBP Şırnak il yöneticisi Hurşit Külter'in Irak'ın Kerkük kentinde olduğu iddia edildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 27 Mayıs'tan beri kendisinden haber alınamayan DBP il yöneticisi için soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Devleti suçlayarak kara propaganda yürüten HDP ve PKK yandaşları Külter'in öldürüldüğünü iddia etmişti. DHA'nın haberine göre kaybolduğu belirtilen Külter, bugün basın toplantısı gerçekleştirecek. Böylece HDP ve PKK yandaşlarının bir yalanı daha ortaya çıkmış oldu.



DEMİRTAŞ'IN YALANI ELİNDE PATLADI

Aylardır sosyal medyada trend topic çalışmaları ve montajlarala kara propaganda malzemesi olarak kullanılan Hurşit Külter'in HDP tarafından da en üst düzeyde kullanışlı bir isim olarak değerlendirildiği de kayıtlara geçmişti. Bilindiği gibi 6-8 Ekim katliamlarını getiren olayların çağrısını yapan HDP eş Genel BaşkanıSelahattin Demirtaş partisinin grup toplantısında eline aldığı büyük bir Hurşit Külter posteriyle kameralara poz vermişti.





"ŞEHİT HURŞİT" SÖMÜRÜSÜ DE YAPMIŞTI

Yine Demirtaş 15 Temmuz ihanetine karşı milyonların gittiği Yenikapı Mitingi ile ilgili olarak da adeta dalga geçen ifadelere yer verdiği grup toplantısında "HDP Berkin'i unutup Yenikapı'ya gidemezdi. Gezi şehitlerine, Uğur Kaymaz'a, Ceylanın gözlerine bakamazdı HDP. Hurşit Külter'e nasıl hesap verebilirdi. Roboski, Tahir Elçi, HDP olsaydı bunların hesabını soracaktı. HDP Cizre, Sur'u unutup Yenikapı'ya gidemezdi" ifadelerine yer vermişti.



CHP'Lİ TANRIKULU DA PKK'NIN PROPAGANDASINA DESTEK VERDİ

Öte yandan terör medyası tarafından yürütülen kirli algı operasyonuna CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da destek verdiği ortaya çıktı.















TERÖR MEDYASI DA PATLADI

HDP'nin yanısıra FETÖ ve PKK'ya yakın bir çok gazete, TV ve sosyal medya unsurları da PKK'lılarla kucak kucağa sınır dışına kaçan Hurşit Külter'i FAİLİ MEÇHUL cinayet olarak günlerce duyurmuştu.











