Garaj randevusunun detayları belli oldu

FETÖ'nün medya imamı Ekrem Dumanlı'nın garaj kapısından girerek ziyaret ettiğiGültan Kışanak ile ne konuştuğuna görüşmeyi neden gizli kapaklı yaptığına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı görüşmede hendeklerde kullanılacak sicili bozuk isimlerin listesinin Dumanlı aracılığıyla gönderildiğini belirtti.

DUMANLI KIŞANAK'A O LİSTEYİ VERDİ

"Ekrem Dumanlı'nın Diyarbakır Belediyesi'ne arka kapıdan girdiği o gün Gülten Kışınak'a suçlu listesini verdi" sözlerinin sahibi Sur Eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı...

HENDEKLERDE ONLAR KULLANILDI

FETÖ-PKK-HDP ilişkisi hakkında konuşan Toptancı, Ekrem Dumanlı'nın Gülten Kışanak'a suçlu listelerini verdiği ve bu kişileri hendek kazma ve olaylarda kullanmalarını söylediğini belirtti.



ESRARCI, KAPKAÇÇI, BALİCİLER...

'Ben, Ekrem Dumanlı'nın o meşhur arka kapıdan Gülten Kışanak'ı ziyaret nedenlerini sorduğum zaman henüz Diyarbakır'ın o tarihi Sur'un hinterlandında hendekler, çukurlar kazılmamış, insanlar bomba tehditi altında olmadıkları bir süreç içerisinde. Sur'un içerisinde yaşayan kriminal suçlularının listelerini kendilerine verdiler. Uyuşturucu, bali, esrar kullanan, hırsızlık yapan, kapkaç yapan. Ekrem Dumanlı bizzat Gülten Kışanak'a bu listeyi teslim etti. Bu liste kriminal suçluların listesiydi. Zira o çukurları bekleyenler hep kriminal suçtan. Ellerine teleskop verilenler hep bunlardı.'