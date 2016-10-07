FETÖ’nün polisi müdahale etmedi

PKK ve FETÖ birlikteliğiyle sahnelenen 6-8 Ekim vahşetinde çok sayıda masum katledildi. Ancak Yasin Börü (16) ve arkadaşları Hasan Gökgöz (25), Ahmet Hüseyin Dakak (19), Riyat Güneş (28) ve Turan Yavaş'ın (38) vahşice öldürülmeleri akıllara kazındı. Olay günü aileleri 155'i polisi aramasına rağmen, polis olay yerine gelmedi. Şimdi ise Ankara'da süren davada hâlâ suçluların cezalandırılmamış olması onları daha da kahrediyor. SABAH'a konuşan anne Hatice Börü, vahşete FETÖ'cü polislerin gözyumduğunu belirterek "Vahşeti PKK yaptı. FETÖ'nün polisi de müdahale etmeyerek, oğullarımızı vahşetin içinde yalnız bıraktı. Bunun için söylüyorum, Türkiye'de ilk darbe Diyarbakır'da yaşandı" diye konuştu. Börü, çağrıyı yapan HDP eşbaşkanı Selehattin Demirtaş'ın en ağır cezaya çarptırılması gerektiğini söyledi.

PARALEL YAPI DARBEYE ZEMİN HAZIRLAMAK İÇİN VAHŞETE GÖZ YUMDU

Çözüm Süreci Sivil İnisiyatif Derneği'nin (ÇÖZÜM-DER) Genel Başkanı Avukat Ercan Ezgin, FETÖ'nün Doğu ve Güneydoğu'daki bazı kritik olaylarda rolü olduğunu belirterek, "PKK içinde çözüm sürecini sonlandırmak isteyen grupla, Paralel Yapı ittifak kurdu. Çıkan olaylara FETÖ'cü polisler müdahale etmedi, halkı hükümete karşı kışkırtmak için ellerinden geleni yaparken, gerekmediği halde orantısız güç kullandılar. Yasin Börü olayı 18.50'de başladı. Emniyetin başta 155 olmak üzere birçok birimine ihbarlar yapılmasına rağmen, polisler 21.00 sıralarında bölgeye gitti" dedi.