HSYK'nın, FETÖ bağlantılı 66 hâkim-savcıyla ilgili ihraç raporunda, örgütün başlıca gelir kaynakları kalem kalem sıralandı. MİT TIR'ları olayını yürüten savcıların amacının, 15 Temmuz darbe girişimini yapanlarla aynı olduğunun belirtildiği raporda, HSYK müfettişlerinin elde ettiği gelir kaynakları şöyle sıralandı:

Kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı firmalara verilmesi.

Örgütle ilişkili firmaların rakiplerinin adli ve idari işlemlerle elimine edilmesi.

Kurumların gizli kalması gereken finansal ve yatırım planlarının sızdırılması.

Kamu arazi tahsislerinin örgütle kurumlara bedelsiz devri.

İmar değişikliklerinin, örgütle ilgili vakıf, dernek veya şirketler lehine yapılması.

Kamu hibe, destekleme ve teşviklerin takibi ve proje kabullerinde FETÖ firmalarının kayrılması.

İşadamlarından, adli ve idari süreçlerdeki işlemlerini lehlerine sonuçlandırma karşılığı alınan paralar.

İşadamlarından ses ve görüntü kaydına dayalı tehdit ve şantajla alınan paralar.

İşadamlarından iş bağlantılarını sağlama karşılığı alınan paralar.



KİMSE YOK MU VE TUSKON

TUSKON ve bağlı federasyon, dernek, şirket ve vakıflardan toplanan aidatlar.

Medya sektöründen sağlanan gelirler.

Kimse Yok Mu ve benzeri sivil toplum kuruluşları aracılığı ile yardım adı altında toplanan paralar.

Ticaret odası yönetimleri ele geçirilerek sağlanan gelirler.

Kurban bayramı öncesi 'kurban' adı altında toplanan paralar.

İl ve ilçelerde, işadamlarının katıldığı mütevelli heyetleri oluşturup zekat ve burs adı altında toplanan paralar.

Memur maaş ve ödüllendirmelerinden 'himmet' adı altında yapılan kesintiler.

Devlet kurumlarına yerleştirilen örgüt mensuplarının ilk maaşlarını örgüte vermesi.

154 ülkede bulunan örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden alınan paralar.

Yurt içinde örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden alınan paralar.



ERSAN ATAR-SABAH



