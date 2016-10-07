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'den komşuya alçak tuzak

'cülerin deşifre olmamak için kullandıkları gizli haberleşme programı 'u, komşularını ya da gittikleri iş yerlerlerinin kablosuz internet ağına bağlanarak indirdikleri belirlendi. FETÖ bu yolla örgütle bağlantısı olmayan birçok kişiyi tuzağa düşürmüş oldu.

FETÖden komşuya alçak tuzak

'nün gizli haberleşme ağı 'la örgütle bağlantısı olmayan bir çok kişiyi tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. Araştırmalarda, takiyeci FETÖ'cülerin ByLock'u komşularının ya da gittikleri AVM ve restoran gibi işyerlerinin kablosuz ağına bağlanarak indirdiği tespit edildi. FETÖ'nün bu tuzağı kablosuz ağından ByLock adlı mesajlaşma uygulaması indirildiği gerekçesiyle kamudan ihraç edilenlerden gelen şikayetler üzerine ortaya çıktı.

SIM KART AKRABAYA AİT
Kablosuz ağ ile çok sayıda kişiyi mağdur eden FETÖ'cülerin ByLock'u kendi adlarına olmayan SIM kart ile indirdiği de belirlendi. Akrabası ya da bir yakınının cep telefonu hattını kullanan FETÖ'cüler, gizli haberleşme uygulamalarını indirmekte çekinmiyor. Böylece kendisi ByLock kullanıcısı görünmüyor, ancak komşusu ya da yakını mağduriyet yaşıyor.
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  • 07 Ekim 2016, Cuma 08:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taka41 taka41

normal deyilmi....beyendiler...bu adamlar sahtekarlilariyla nem yapmislar.....hem hirsiz hem sahtekar... nea kadar igrenc kötü kelime varsa....bunlari toplayip...FETOCU desek yetmezmi...kötülügün sahkekarligin simgesi olmuslar..namussuzlar.

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cevapla 07.10.2016 09:43
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