FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'la örgütle bağlantısı olmayan bir çok kişiyi tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. Araştırmalarda, takiyeci FETÖ'cülerin ByLock'u komşularının ya da gittikleri AVM ve restoran gibi işyerlerinin kablosuz ağına bağlanarak indirdiği tespit edildi. FETÖ'nün bu tuzağı kablosuz ağından ByLock adlı mesajlaşma uygulaması indirildiği gerekçesiyle kamudan ihraç edilenlerden gelen şikayetler üzerine ortaya çıktı.

SIM KART AKRABAYA AİT

Kablosuz ağ ile çok sayıda kişiyi mağdur eden FETÖ'cülerin ByLock'u kendi adlarına olmayan SIM kart ile indirdiği de belirlendi. Akrabası ya da bir yakınının cep telefonu hattını kullanan FETÖ'cüler, gizli haberleşme uygulamalarını indirmekte çekinmiyor. Böylece kendisi ByLock kullanıcısı görünmüyor, ancak komşusu ya da yakını mağduriyet yaşıyor.