FETÖ'cü Adil Öksüz ile ilgili olay sözler!

BALDIZI: GİTTİĞİNİ GÖRMEDİK
Akyazı İnönü mahallesinde kayınpederine ait villaya, serbest bırakıldığı 20 Temmuz günü gelen Adil Öksüz, burada bir gece yattıktan sonra sabah valizini alıp ortadan kayboldu. Adil Öksüz'ün Akyazı'daki yakınlarına darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olduğunu söylemediği, yol çevirmesi sırasında gözaltına alındığı yalanını uydurduğu öğrenildi. Akyazı'daki villada SABAH'ın sorularını cevaplandıran Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Tetik, "Bize yol çevirmesinde alındığını, gözaltında tutulduğunu söyledi. Akıncı Üssü'nde olduğunu kesinlikle söylemedi. Serbest bırakıldığı gün gelip bu evde bir gece geçirdi. Sabah da yakalama çıktığını öğrenip evden ayrılmış, biz gittiğini görmedik" dedi. Adil Öksüz'ün içine kapanık bir kişilikte olduğunu kaydeden Belkıs Tetik, nerede olduğu konusunda bilgileri olmadığını zaten kendisi yüzünden büyük mağduriyetler yaşadıklarını kaydetti.
"ABD'YE GİDER GELİRDİ"
Öksüz'ün kaçması sebebiyle anne, baba ve eşinin tutuklu olduğunu, abisi ve bir eniştesinin daha cezaevine konulduğunu kaydeden Belkıs Tetik,"Adil Öksüz hayatımızı mahvetti. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Kendi keyfi için ailemizin bütün düzenini bozdu. İnsanların onun yüzünden mağdur olduğunu görüp adalete teslim olması lazım ama işte bunu yapmıyor" diye konuştu. Adil Öksüz'ün Fetullah Gülen ile görüştüğünü bildiklerini fakat darbeyi organize edecek kadar bu işlerin içinde olduğunu kesinlikle bilmediklerini kaydeden Belkıs Tetik şöyle devam etti: "ABD'ye gider gelirdi. Gülen ile görüştüğünü bilirdik. Odasından çıkmayan sürekli bir şeyler yazıp çizen bir ilahiyatçıydı. Bizimle pek konuşmazdı." Firari Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'da Ankara'ya tarla bakmaya gittiğinden haberdar olmadıklarını kaydeden Tetik, Akıncı Hava Üssü yakınlarında herhangi bir akrabalarının da bulunmadığını ifade etti. Adil Öksüz'e teslim olması çağrısında bulunan Belkıs Tetik, "Gelip teslim olsun ve yaşlı anne babamı, ailemizi bu zulümden kurtarsın. Kendisi zaten bundan böyle yanımıza yöremize yanaşamaz, bizim böyle bir eniştemiz artık yok" dedi.
'TESLİM OLUP HESAP VERSİN'
Adil Öksüz'ün diğer baldızı Şennur Şen ise Adil Öksüz sebebiyle büyük mağduriyet yaşadıklarını özellikle hasta annesinin cezaevinde bulunmasının kendilerini çok endişelendirdiğini ifade etti. Öksüz'ün 20 yıllık enişteleri olduğunu ve kendileri ile çok iletişim kuran bir insan olmadığını kaydeden Şen, "Sabah anneme selam verip ayrılmış. Bir daha kendisinden haber alamadık. Kendisine hakkımızı helal etmiyoruz. Adalete teslim olsun ve hesap versin" dedi.
KAMERALAR ÇALIŞMIYOR
Adil Öksüz'ün son gecesini geçirdiği Akyazı İnönü Mahallesi'ndeki villa, kayınpederi Cevat Yıldırım'a ait… 9 odalı villa, doktor olan Yıldırım tarafından muayenehane olarak da kullanılıyor. Savcılık tarafından mühürlenen villa, aynı zamanda Öksüz'ün SIR plakalı aracının bulunduğu yer. İddiaya göre Adil Öksüz serbest kaldığı 20 Temmuz günü kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile eve geldi ve geceyi burada geçirdi. Sabah yakalama kararı çıktığını öğrenince evin önünden geçen ana caddeden dolmuşa binerek sırra kadem bastı. İşin ilginci Adli Öksüz'ün evden ayrıldığı sırada villadaki güvenlik kameraları çalışmıyordu.
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