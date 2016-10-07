FETÖ işadamlarını kurye olarak kullanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye'de 'himmet' adı altında topladığı paraları yasadışı yollardan kaçırmak için, yurt dışına geziye götürdüğü iş adamlarını 'kurye' olarak kullandığı ortaya çıktı.

15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin ardından tutuklanan FETÖ'nün sözde 'Babaeski imamı' Recep Demircan, örgütün himmet paralarını yurt dışına nasıl kaçırdığını anlattı. Demircan, örgütün yurt dışına para transferinde Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya gibi ülkelerdeki okullarına gezi amaçlı götürdüğü işadamlarını 'kurye' olarak kullandığını itiraf etti. Demircan, "Cemaat propagandası yapmak için yurt dışı geziler yapılıyordu. Bu gezilerde yurt dışındaki okulların faaliyetleri tanıtılıyordu. Geziye katılan işadamlarına yurt dışına kaçırılacak paralar bölüştürülerek veriliyordu. Ülkeye gidildiğinde bu paralar tekrar toplanıyordu " diye konuştu.

KURBAN PARALARI ÖRGÜTE

2007 yılından sonra yurt dışı kurbanları adı altında para toplanmaya başladıını anlatan Recep Demircan, "Bu paraların bir kısmı ile kurbanlar kesildi. Kalanı ise çanta ile İstanbul'a götürülüyordu. Yurt dışı kurbanlar için bu kişilerden 500 TL toplanıyordu. Yurt dışında bu kurbanın bedeli 100 TL civarındaydı. Kalan para cemaatin kasasına girerdi" dedi.

GÜLEN'İN KULLANILMIŞ ÇAMAŞIRI HEDİYE

ABD'ye giden kişilere Fethullah Gülen'in kullandığı eşya olarak çeşitli hediyeler verildiğini belirten Demircan, "Arkadaşlara tespih, takke, gömlek hatta iç çamaşırı bile verilmiş. Cemaat mensubu arkadaşlar bu hediyeleri özel bir şekilde saklıyorlardı " diye konuştu.