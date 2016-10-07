FETÖ'cü Altan'a 4 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 2 sayfalık iddianamede bir internet sitesinde Ahmet Altan ile yapılmış olan söyleşiye yer verildiği belirtildi. Söyleşiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ahmet Altan, konuşmanın içinde hakaret sözcüğünün olmadığını yalnızca eleştiri yaptığını söylediği iddianamede kaydedildi

"HAKARET TEŞKİL EDEBİLECEK MAHİYETTE SÖZLER OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"

İddianamede, "Şüphelinin gazeteci olması sebebiyle ifade özgürlüğünden en geniş şekilde yararlanma hakkı bulunmalıdır. Gazeteci aynı zamanda kamunun bekçisidir. Ancak ifade özgürlüğünün başkalarının itibarları noktasında bir sınırı da bulunmaktadır. Kuşkusuz ifade özgürlüğü sınırları oldukça geniş tutulmalı özgürlük anlayışına öncelik tanınmalıdır. Ancak yazı içeriğinde Cumhurbaşkanına atfedilen sözlerin eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret teşkil edebilecek mahiyette sözler olabileceği değerlendirilmiştir" denildi.



"ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya Ahmet Altan katılmadı, tarafları avukatları temsil etti. Şikayetçi Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Muratİlvan şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek "Her ne kadar daha önce davadan feragat ettiğimize dair dilekçe göndermiş isek de bir çok benzer dava söz konusu olduğundan yaptığımız dosya numarası ile ilgili hata yüzünden sehven gönderdik. Şikayetimiz devam etmektedir. Davaya katılmak istiyoruz" dedi.

"ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDEN DÖNMEK MÜMKÜN DEGİLDİR"

Ahmet Altan'ın avukatı ise "Son gelen dilekçeden şimdi bilgi sahibi olduk. Ancak şikayetten, vazgeçmeden dönmek mümkün değildir. Bunun dikkate alınmasını talep ederim. Müvekkilimiz Silivri Cezaevi'nde tutuklu olup burada bir sonraki duruşmaya getirilmesini talep ediyorum" diye konuştu.;



"UZLAŞILMIŞ BİR HUSUS YOK"

Tekrar söz alan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, "Bizim feragat beyanımız sadece bizden sadır olmuş bir tasarruf olabilir zira karşı tarafla görüşülüp uzlaşılmış bir husus yoktur. Karşı tarafın bir katkısı da yoktur. Bu hususun dikkate alınması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

CEZAEVİNDEN GETİRİLECEK

Suçtan zarar görme ihtimaline binaen Recep Tayyip Erdoğan'ın davaya katılan sıfatıyla katılmasına karar veren mahkeme, sanık Ahmet Altan'ın ifadesinin alınması için cezaevine celbi hususunda müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.