Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyeti'nde görev yapan ve ByLock kullandığı tespit edilen, aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 166 kişinin yakalanması için 35 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve şifreli mesajlaşma sistemi ByLock kullandığı tespit edilen, emniyet müdürleri ve emniyet amirlerinin de aralarında bulunduğu 166 personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul'un 26 ilçesi ve 35 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



120 PERSONEL YAKALANDI

İstanbul Emniyeti'nde görev yapan ve şifreli mesajlaşma sistemi ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 166 rütbeli personelden 120'si yakalandı.