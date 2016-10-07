Dil yarası

İstanbul Büyükçekmece'de sekreter E.O, diş tedavisinden çıkıp evine giderken alt geçitte Mert O. adlı gencin cinselsaldırısına uğradı. Köşeye sıkıştırdığı kızı zorla öpmeye kalkıştı. Ancak E.O, saldırgan gencin dilini ısırıp koparttı. Sekreter kız, dün 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. 10 yıla kadar hapisle yargılanan Mert O. hasta olduğu için duruşmaya katılamadı. E.O.'yu 8 kadın avukat savundu. Dehşet dolu dakikaları anlatan genç kadın, "Dili koptuktansonra da tacize devam etti. Yüzüm veüstüm kan içinde kaldı. Göğüslerimi elleyip elini bacaklarımın arasına sokmaya çalıştı" ifadelerini kullandı. Karakoldaki ifadesinde genç kadını sevgilisi sandığı için öpmeye çalıştığını kabul eden E.O'nun, ağır cezada yargılanması istendi. Hakim, sanığın tutuklanmasıyla ilgili talebi, ifadesinden sonra değerlendirmek üzere reddetti. MOBESE kamerası kayıtlarının getirtilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
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