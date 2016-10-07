DHKP-C'nin sözde üst düzey sorumlusu yakalandı

Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takip sonucunda örgüt yöneticilerinden C.S.E.'nin örgüt içinde sorumlu düzeyde olduğunu ve yurtdışı yapılanmasıyla ilgilendiğini belirleyerek, yurt dışında ve Türkiye'de bulunan örgüt yöneticileriyle görüşmeler sağladığını ortaya çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen TEM ekipleri çeşitli adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonda C.S.E. ve örgüt içi bağlantısı olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜN FARKLI BİRİMLERİNDE GÖREVLİ OLDUKLARI ANLAŞILDI

Şüphelilerin yapılan detaylı incelemesinde C.S.E.'nin emirleri doğrultusunda örgütün belirlediği kişileri cezalandırma eylemlerine karıştıkları ve talimatlar doğrultusunda korsan gösteriler düzenledikleri öğrenildi. Polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerden M.C.'nin örgütün para ilişkilerini kontrol ettiği ve örgüt adına zorla para topladığı, S.F., İ.A., G.K. ve A.T.'nin eylem yapan grupta yer aldıkları, Ç.A.ile C.K.'nın ise örgütün bölgesel yapılanmasında bulundukları iddia edildi.



ÖRGÜT YÖNETİCİSİNİNDE ARALARINDA BULUNDUĞU 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 8 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. C.S.E., M.C., S.F., İ.A., G.K., A.T., Ç.A. ve C.K. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.