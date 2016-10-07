Darıca’ya Altın Karınca ödülü

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri, İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen dev organizasyonla sahiplerini buldu. Birliğe üye belediyelerin uyguladığı başarılı projeler ve örnek uygulamalar, 8 ayrı kategoride ödüllendirildi. Yarışmada Darıca Belediyesi, kültür sanat dalında "Adnan Menderes Kültür Merkezi" ile üçüncülük ödülü aldı. Törende Darıca'yı Meclis Üyesi BurhanettinFırtına temsil etti. Darıca Belediyesi'nin ödülünü İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Kadir Topbaş ve BursaBüyükşehir Belediye Başkanı RecepAltepe takdim etti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Doç. Dr. İbrahim Demir, Marmara Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ülkü Arıkboğa ve Doç. Dr. Aynur Can, Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Musa Eken, Yalova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan gibi uygulamacılar, bilim adamları ve özel sektör temsilcilerinin önde gelen isimlerinden oluşan bir jürinin değerlendirdiği yüzlerce seçkin projenin katıldığı yarışma, sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunmayı hedefliyor.
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